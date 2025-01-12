海底電纜遭破壞 芬蘭駐台代表：短時間數起啟人疑竇【專訪】

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（中央社記者楊堯茹台北12日電）波羅的海與台灣近海電纜近期遭損壞，芬蘭駐台代表羅瑞表示，海底電纜不時會意外損壞，但數起事件在短時間發生，「難免啟人疑竇蓄意破壞的可能性」；談及中共對台混合戰，他直言「從來沒有害怕過」，強調台海的和平穩定不僅對區域而言至關重要，對全球也是如此。

去年耶誕節，從芬蘭輸出電力至愛沙尼亞的海底電纜Estlink 2突然與電力網斷連，從俄羅斯港口啟航的「鷹S」出現在事發地點附近，且船錨失去蹤影，芬蘭當局已依涉嫌「蓄意破壞」為由調查；1個多月前波羅的海才發生瑞典領海內2條通訊纜線被切斷的事件，涉案船隻為中國散裝貨船「伊鵬3號」。

芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）日前接受中央社專訪指出，海底電纜不時會因意外而損壞，但若是數起事件在短時間內接二連三地發生，「難免啟人疑竇蓄意破壞的可能性」。

他也提及，台灣海底電纜也被外籍貨輪損壞，這些境外勢力的伎倆很難百分之百確定來源，且到底是意外還是蓄意也常是各說各話；若為蓄意破壞，又誰會是背後主使者，非常棘手。

野柳東北方海域海底電纜3日疑被喀麥隆籍貨輪損壞，該船隻經查另重複登記為坦尚尼亞籍，船上7名船員均為中國籍，船東則為香港籍。海巡署不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

已駐台超過兩年的羅瑞熟悉中共的混合戰，他直言，「從來沒有害怕過」，很訝異中共環台軍演那天，台股還上漲了，沒看新聞就不會意識到任何擔憂，只是如常過日子；他強調，芬蘭反對任何單方面改變現狀的行動，台海的和平穩定不僅對區域而言至關重要，對全球也是如此。

芬蘭於2022年一改中立政策，申請加入北約組織（NATO），並於2023年正式成為會員；在此之前，芬蘭自二戰後都走「不刺激俄羅斯、友好歐美」的中間路線以避戰，台灣在2010年代採取類似路線，而有「台灣芬蘭化」說法。

但芬蘭加入北約組織後，來自俄羅斯的灰色地帶侵擾隨之增加。羅瑞解釋，俄烏戰爭改變了一切，支持加入北約的芬蘭人躍升到80%，芬蘭人想起1939年戰敗痛失領土，當時也沒有挑釁俄羅斯；且俄羅斯表達「北約不可收新會員、芬蘭不准加入北約」，他國不應對芬蘭指手畫腳。

羅瑞強調，芬蘭向來合乎北約的規定，包括購買西方武器及訓練，長年發展國防實力並實行徵兵制，國防預算約占GDP的2%，加入北約不僅是獲得安全保障，芬蘭也提供安全保障給其他會員國，將對區域衝突表達更強硬立場，與北約夥伴共同保護民主，以降低軍事衝突風險。

翻開羅瑞的社群媒體，映入眼簾的是一張張跑馬拉松的英姿，足跡遍布台灣北、中、南及離島金門，2023年曾在外交部舉辦的第一屆帛琉馬拉松奪冠。

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相較於對外交、國安議題時侃侃而談，羅瑞被問及此事突然變得靦腆，謙稱當時競爭不激烈，並大讚台灣一年四季都可以跑步，真的很好，平時最喜歡在河濱公園慢跑鍛鍊。

被問及最愛的台灣美食，羅瑞點名擔擔麵、鍋貼、牛肉捲餅等台灣小吃，連許多外國人避之唯恐不及的臭豆腐，他也說「吃過好幾次，很好吃」，漸漸融入台灣民眾的日常生活。（編輯：張良知）1140112

芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）8日接受中央社專訪，談及近期海底電纜損壞事件，直言數起事件在短時間內接二連三地發生，「難免啟人疑竇蓄意破壞的可能性」。中央社記者張新偉攝 114年1月12日