民主學校在雲林 韓國瑜：民主是台灣最重要無形資產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）立法院長韓國瑜今天出席民主學校第6期活動，他提到，台灣人民過著民主生活，已經變成眾人的DNA，民主是台灣最重要無形資產，勉勵學員當一個民主小尖兵。

由國民黨立委羅智強擔任校長的民主學校第6期今天到雲林縣採胡蘿蔔，韓國瑜、國民黨立委張嘉郡及羅智強等人與青年學員一同交流，期許培訓更多青年世代投入公共志業，一起成為監督制衡政府的基石。

韓國瑜致詞時表示，台灣人民過著民主生活，已變成眾人的DNA，很多民主國家為了民主自由，人民跟政府不停抗爭衝突，希望當家作主；台灣很幸運，未經過大規模流血衝突，就享受到民主生活，是台灣最重要無形資產。

他以一張桌子有4隻腳，好比台灣的安全由保護好中華民國台灣安全、保護好民主之民、維護好美台關係、維護好兩岸和平撐起；因為有民主自由生活，可跟世界各地民主國家，還有很多海外華僑連成一條無形的線。

韓國瑜說，日前接見日本華僑，他們說看到台灣立法院打架很沒面子，但以他現在當立法院長來看其他委員質詢，有時吵架打架，表決時各種過激肢體衝突，都是民主展現一部分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓國瑜提到，當年一起進入立法院的委員都已在天上，只剩一個同班同學、民進黨立法院黨團總召柯建銘，「當柯建銘發脾氣時就拍拍他，請他不要再發脾氣，將來你的告別式，我會去參加」，相反的，他的告別式，柯建銘也要來參加。

韓國瑜認為，生命相當短暫，勉勵青年投入民主，擔任一個民主小尖兵，為台灣的民主貢獻一己之力。（編輯：陳仁華）1140112