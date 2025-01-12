台南監獄不當壓制上銬受刑人 監察院糾正

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（中央社記者高華謙台北12日電）監察院日前說，法務部矯正署台南監獄在吳姓受刑人無明顯暴力行為下，不當以戒具與警棍四度壓制，造成多處受傷，戒護人員情緒管理及控制手段失當，且相關紀錄表衍生偽造文書爭議，有重大違失，因此糾正台南監獄。

監察院糾正案文指出，吳姓受刑人指控，他在民國113年4月間至衛生科健檢時，詢問科員要去哪裡、並大聲回話「是怎樣」，就遭一群戒護人員壓制在地、上銬、毆打，他因疼痛不已而罵髒話，戒護人員又把他推倒在柏油路、壓制頭部，還銬上固定式腳鐐等，導致他受傷。

經監察委員至台南監獄履勘、並請矯正署說明及勘驗監視器發現，雖然矯正署指吳姓受刑人在隊伍行進間破壞秩序、叫囂咆哮，經制止無效才上前控制。但經監視器畫面客觀判斷，吳姓受刑人在被壓制前，只與1名管理人員交談，沒有具體危險情狀。

糾正案文表示，矯正署還說，吳姓受刑人拒答編號且態度傲慢、拒絕配合施用腳鐐，嚴重破壞秩序及情緒極度不穩，有暴行之虞，因此以6至7名警力警戒、維護安全。但監委認為，吳姓受刑人雙手銬於背後，還有3名人員隨身戒護，旁邊也有多名管理人員，抗拒行為有限，因此矯正署所述難認合宜。

糾正案文指出，依台南市立醫院案發當天開立的診斷證明書，吳姓受刑人有頭部挫傷合併暈眩、背部挫傷、雙膝挫傷、腳踝挫傷等傷勢。既然吳姓受刑人第一時間就已上手銬，後續縱使不服管教，也應選擇侵害較小方式，但戒護人員後續又以警棍穿過吳姓受刑人胳膊，且在優勢人力下，仍施以腳鐐，四度以強制力壓制，實在不屬必要手段，逾越比例原則。

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糾正案文還說，戒護人員對吳姓受刑人施以腳鐐後未提供護套保護，也未要求吳姓受刑人穿拖鞋，導致吳姓受刑人一路赤腳走在柏油路上，在進入違規隔離保護舍後，仍長時間配戴戒具，甚至長達近2天都戴著腳鐐，其適法性、合理性、妥適性及必要性有疑義。

另外，糾正案文表示，吳姓受刑人施用戒具紀錄表的施用手銬起始時間記載有誤，腳鐐施用時間也有明顯以立可白塗改，登載不確實，相關主管也沒有詳細查核，衍生偽造文書爭議，也有重大違失，因此提案糾正，移送法務部督導。（編輯：林興盟）1140112