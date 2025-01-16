印第安納州長布勞恩就職 持續強化對台夥伴關係

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（中央社記者廖漢原紐約15日專電）美國印第安納州新任共和黨籍州長布勞恩（Mike Braun）舉行就職儀式，布勞恩與副州長貝克威斯（Micah Beckwith）均表示，未來願攜手合作強化印州與台灣的夥伴關係及交流。

印第安納州第52任州長布勞恩、副州長貝克威斯及總檢察長羅基塔（Todd Rokita）13日在首府印第安納波利斯（Indianapolis）舉行就職典禮與晚宴，駐芝加哥辦事處長類延峰出席多項活動。

印州聯邦參議員班克斯（Jim Banks）、聯邦眾議員亞金（Rudy Yakym）、史巴特茲（Victoria Spartz）、希里夫（Jefferson Shreve）與麥斯默（Mark Messmer）、印州州參眾議院兩黨領袖、「友台連線」共同主席及議員、地方市長與多國駐芝加哥領事團成員約3000多人出席。

布勞恩在印州白手起家、成功創立農機卡車零組件公司並擔任執行長。他致詞指出，感謝全體州民肯定及支持，隨著新任總統川普（Donald Trump）下週將就任第47任美國總統，印州及華府均將展現嶄新面貌。

類延峰與布勞恩及貝克威斯寒暄互動，眾人均表示，未來願攜手合作強化台灣與印州的夥伴關係及交流。班克斯及州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）不約而同說：「印州就是愛台灣。」

印州選出的新任聯邦參眾議員紛紛肯定，台美作為經濟及安全堅定夥伴的重要性，願支持雙方固若磐石的夥伴關係繼續發展。

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印州政府官員與議員等人重申，支持民主台灣，力挺雙邊學術合作、經貿互動、人文互訪及文化交流等領域，共同支持民主、自由及人權等共同價值，為台灣及印州人民鞏固和平、繁榮及福祉等共同利益。

印州前州長侯康安（Eric Holcomb）2022年8月曾率團訪問台，任內與台灣簽署經貿合作備忘錄；印州於2024年9月在台設處，促進雙方持續保持緊密合作關係。（編輯：高照芬）1140116