澳智庫：全球支持中國對台立場增 削弱美國為首威懾力

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（中央社記者楊淳卉雪梨16日專電）澳洲智庫今發布報告分析，北京「一中原則」並非國際社會普遍共識，但也示警，全球對於中國對台立場的支持日益增加，恐削弱美國為首的威懾力，並為中國對台軍事行動提供更大正當性。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）今發表以「五種一中：對台灣定位的競爭」（Five One-Chinas: The contest to define Taiwan）為題報告，由澳洲國立大學學者郝杰明（Benjamin Herscovitch）撰寫，分析193個聯合國會員國對於中國及台灣之政策立場。

報告指出，台灣目前僅擁有12個邦交國，其中11個為聯合國會員國，這些國家多數是位於加勒比海和太平洋地區的小型島國。

相比之下，聯合國193個會員國中，有142個（74%）國家支持北京宣稱「台灣是中國一部分」的立場。然而，有40個（21%）國家拒絕接受中國對台灣的主權聲明，這些國家集中在北美、歐洲和東亞地區，包括美國、印度、日本和澳洲等全球主要經濟體。這些國家在全球經濟和軍事實力中占據主導地位，其GDP和軍事開支總和超過全球的一半。

報告指出，目前有142個（74%）國家支持北京對台灣的主權主張，但其中有23個國家不接受北京提出的「一中原則」，即「中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分」。

在支持「一中原則」的119個（62%）國家中，有89個國家更進一步支持北京為「實現國家統一」所做努力，且未有任何附帶條件，可以說同意北京使用武力控制台灣。這些國家多數為發展中國家，集中在拉丁美洲、非洲和亞洲。

郝杰明在報告指出，國際社會對中國及台灣議題態度分化。儘管支持北京立場的國家占多數，但北京聲稱「一中原則成為國際社會普遍共識」的說法並不成立。

報告指出，然而，國際社會就北京對台立場支持日益增加，除了展現在62%聯合國會員國承認「一中原則」，也展現在中共近期與許多邦交國發布聯合公報上，越來越多國家聲明支持中共「實現國家統一」的努力，且不附帶任何條件。

報告示警，支持北京立場的國家數量增加可能降低中國採取軍事行動的門檻。雖然這些國家的反應仍有待觀察，然而，在衝突情境下，中國可能會利用這些國家作為其軍事行動背書。

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報告分析，過去10年間，台灣失去了10個邦交國，而這些國家都轉向支持北京的「一中原則」。未來，北京將繼續努力挖角台灣僅存的邦交國，並說服其邦交國在中國對台立場上，做出更加強烈的支持。當國際社會繼續孤立台灣，並讓中國的立場「常態化」，將讓北京對透過非暴力手段控制台灣的能力更有信心，不經戰就取勝。

報告指出，中國的外交策略也可能是戰爭的前奏，若北京讓大多數國家認同其對台灣的主張，這將削弱美國主導的集體威懾力，並為中國的軍事行動提供更大的正當性。（編輯：陳承功）1140116