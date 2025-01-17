美眾院通過美台快速雙重稅收減免 經貿辦盼簽署協定

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（中央社記者賴于榛台北17日電）美國眾議院在美東時間15日通過「美台快速雙重稅收減免法案」，行政院經貿談判辦公室今天表示，樂見法案高票通過，台美後續若簽署避免雙重課稅相關協定，將能增加台商赴美投資環境的穩定性，也有助美商繼續投資台灣。

台灣高度關注的「美台快速雙重稅收減免法案」在美東時間15日，經眾議院以423票同意、1票反對通過。法案後續將送美國參議院表決，並經美國總統簽署後生效。

行政院經貿談判辦公室今天回覆媒體提問時指出，美國是台灣最重要的投資目的地之一，樂見美國眾議院高票通過台美避免雙重課稅相關法案，而台美若簽署避免雙重課稅相關協定，將有助雙方業者享有更加合理、公平的租稅環境，使台美雙邊投資繼續成長。

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經貿辦指出，近年面對地緣政治風險以及供應鏈移轉，台灣對美投資大幅成長，2024年台灣對美投資總計達141億美元，占台灣對外投資的29%，美國已成為台灣第1大對外投資的目的地，未來若雙方簽署協定，將增加台商赴美投資環境的穩定性。

經貿辦也提到，美國為台灣主要投資來源國，2024年台灣核准美資來台投資金額9.38億美元，排名第3，並較2023年上升2名，占外人投資金額11.9%，顯見美商對台灣具高度信心，如Amazon、Microsoft等美商在2024年均加碼投資台灣，因此良好穩定的租稅環境，將有助美商繼續投資台灣。（編輯：翟思嘉）1140117