蔡壁如參戰民眾黨主席 黃國昌：良性競爭讓黨更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸新北市18日電）民眾黨前立委蔡壁如登記黨主席補選，對決代理黨主席黃國昌。黃國昌今天回應，相信良性競爭能互相砥礪，民眾黨會變得更好。談及政見會形式，民眾黨秘書長周榆修說，尚待選委會決議，辯論是其中一種方式。

民眾黨主席補選，代理黨主席黃國昌及前立委蔡壁如登記，後續民眾黨選舉委員會將進行候選人資格審查，審查後將正式公布。

黃國昌今天上午偕周榆修前往板橋立委服務處，發放他和前黨主席柯文哲的春聯，也在現場揮毫。黃國昌寫下「天下為公」，周榆修則寫下「民眾作主」。

談及為何揮毫寫「天下為公」，黃國昌說，他很久沒有寫毛筆，但最近心裡感觸很深，任何參與公共事務的人，心裡都該記得所做的每件事情都不是為了自己，而是為了人民；有些道理雖然聽起來八股，但流傳至今都還適用，一定有其亙古不變的道理。

媒體詢問黃國昌，如何看待蔡壁如壓線登記參選民眾黨主席，近日是否會與她聯繫。

黃國昌表示，在柯文哲帶領下，民眾黨是有制度的政黨，黨內人才濟濟，任何有資格參與黨主席補選者都有權利登記，他相信透過良性競爭、彼此砥礪，民眾黨會變得更好，這也是所有黨員與支持者期望。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體詢問，是否擔心造成黨內分裂，黃國昌表示，有非常多外在力量對民眾黨見縫插針，但每個重要時刻，全體黨員與支持者看到的是全黨上下一心，都在工作崗位上努力工作，為台灣第三勢力打開更大空間、延續柯文哲理念。

周榆修表示，民眾黨日前公告2月8日、14日兩場政見發表會，也載明指政見發表會的形式，會由選舉委員會開會後決議，「辯論是選擇的方式之一」。（編輯：黃瑞弘）1140118