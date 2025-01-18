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鄭英耀：助小家庭安心 公幼2歲專班今年再增100班

2025/1/18 19:29
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（中央社記者賴于榛台北18日電）近年家長對2歲子女的托育需求大增，教育部長鄭英耀今天表示，為了讓小家庭放心工作，今年將再增加100班的公幼「2歲專班」，讓孩童在健康、安全、友善的環境成長。

行政院長卓榮泰啟動「部部向前行，台灣大前進」行動，預計透過專訪各部會首長，探討重點政策並說明政策規劃，今天在臉書等社群釋出首集專訪教育部長鄭英耀影片，議題觸及托育、青年海外圓夢計畫等，明天將釋出訪問國發會政策內容。

托育部分，政府近年補助公共化幼兒園設置「2歲專班」，民國106年至今累積增設1160班，提供1萬7000個名額。卓榮泰詢問，2歲專班很受歡迎，未來如何加強。鄭英耀回應，教育部過去將重點放在3歲至6歲孩童的照顧，近年轉向鎖定2歲子女的托育需求，去年度2歲入園率也已達54.5%。

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鄭英耀指出，今年將再增加100班的公幼「2歲專班」，讓孩童在健康、安全、友善的環境成長，也讓小家庭能放心工作。

至於青年百億海外圓夢計畫，鄭英耀說明，他來自經濟弱勢家庭，從來沒有想過出國，但政府此次的規劃，提供年輕人未來發展的希望，讓15歲至30歲青年可以申請參與築夢工場組、海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，透過自主提案或是參與國際組織交流，進行2週至1年的圓夢行動。（編輯：張若瑤）1140118

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