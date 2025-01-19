立院統刪預算惹議 3大媒體公會籲審慎協調

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（中央社記者洪素津台北19日電）立法院在野黨團擬大刪114年度總預算。3大媒體公會透過聲明表示，總預算案關乎產業發展、勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等經營，盼立法院各黨派審慎協調。

立法院會日前審查114年度中央政府總預算案，將刪減新台幣939億7500萬元，當中包括媒體相關的預算也受影響。媒體公會緊急發聲明，盼中央政府維護傳播產業永續發展。

媒體公會表示，該預算案關乎產業發展、勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等領域的永續經營，盼立法院各黨派秉持監督之責，審慎協調，促進產業良性發展。

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）與台北市媒體服務代理商協會（MAA）作為代表產業的3大公會，其會員涵蓋國內外重要媒體平台、廣告代理業者及媒體服務商，市場涵蓋率極高。

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3大公會呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

3大公會聯合發布聲明，希望立法院在審議過程中，以周延的討論與協調，確保行銷傳播媒體產業的穩健發展及整體經濟的向上推進。在數位轉型與全球競爭加劇的背景下，行銷傳播產業需要穩定的政策與資源支持，方能發揮專業價值，助力國家發展。（編輯：張雅淨）1140119