賴總統接見崇越論文大賞得主：續推高等教育深耕計畫

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）總統賴清德今天接見崇越論文大賞得獎學生，他表示，政府會持續推動高等教育深耕計畫、玉山學者計畫，並協助學校與產業共同開發課程，培育更多國家發展需要的人才；並勉勵得獎學生都是未來國家發展的重要力量，祝福持續精進、創新突破。

總統賴清德上午接見「2024第十七屆崇越論文大賞特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表」，訪賓一行由台灣管理學會理事長黃營杉率領，總統府秘書長潘孟安、教育部次長葉丙成陪同接見。

賴總統致詞時表示，去年，崇越論文大賞邁入第17屆，有來自73所大專校院、10個不同國家、超過1023位碩博士生的參與，恭喜得獎學生在激烈的競爭中脫穎而出。得獎學生都是未來國家發展的重要力量，祝福持續精進、創新突破，未來站上更大的舞台、綻放更耀眼的光芒。

賴總統指出，崇越論文大賞被稱為「管理學界奧斯卡」，學生也是在學術領域有著無比的熱忱、堅持和貢獻，才能獲得肯定。感謝崇越科技和台灣管理學會，多年來透過這個獎項，激發年輕學子的研究能量與創意，讓台灣學術研究能夠持續進步發展。

賴總統認為，國家的發展、社會的進步，永遠都需要「創新」的力量。而「創新」，仰賴產官學研，跨領域、跨世代人才的踴躍參與和交流合作。很高興看到得獎學生年紀輕輕，已經在學術領域嶄露頭角，帶來創新、注入活水。各項創新研究，將會為政府決策提供科學依據，為產業發展提供理論指引，更為社會帶來實際的解決方案。

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總統說，未來政府也會繼續推動各項計畫，提升國內的學研能量，促進學術發展。首先，政府會持續推動「高等教育深耕計畫」，除了挹注資源，協助大學深化研究能量，也會強化大學教學成效，讓學生能夠培養面對未來世界的關鍵能力。第2，「玉山學者」計畫已經有相當的成效，會繼續延攬國際優秀研究人才，引進國際的學術能量，在台灣扎根，提升台灣整體的學研能力。

總統接著說，第3，從2021年「產學創新條例」通過以來，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院都陸續成立，也有更多企業投入培育產業高階人才。未來，政府會持續協助學校與產業共同開發課程，讓企業的研發資源，可以跟大學研究能量結合，培育更多國家發展需要的人才，為促進產業創新，提升國家整體競爭力而努力。（編輯：蘇志宗）1140120