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專題》無人機為何在軍事上越來越重要？一窺百年變遷、台灣使用現況
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外交小尖兵2月分兩路赴美加 林佳龍期勉接軌國際

2025/1/21 16:24（1/21 16:31 更新）
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外交部21日舉行「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，由外交部長林佳龍（前排左1）主持並授旗，他致詞時期許每位小尖兵都是推廣台灣軟實力的代言人，落實「人人都是外交官」理念。中央社記者楊堯茹攝 114年1月21日
外交部21日舉行「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，由外交部長林佳龍（前排左1）主持並授旗，他致詞時期許每位小尖兵都是推廣台灣軟實力的代言人，落實「人人都是外交官」理念。中央社記者楊堯茹攝 114年1月21日
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（中央社記者楊堯茹台北21日電）113年度外交小尖兵5支特優隊伍將分兩團前往加拿大與美國，預計2月3日啟程，外交部長林佳龍今天授旗時，期許學生與國際緊密接軌、關切全球永續發展，成為推廣台灣軟實力的代言人。

外交部下午舉行「外交小尖兵訪問團」出訪授旗儀式，由外交部長林佳龍主持，教育部政務次長張廖萬堅、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長查爾斯（Charles Hudon）以及美國在台協會文化官傅詩恩（Anne Foss）出席。

113年度外交小尖兵來自復興實中、精誠中學、靜心中學、明德中學及北一女中的5支特優隊伍將組成2團赴海外參訪，第1團赴訪加拿大溫哥華、美國西雅圖及舊金山；第2團赴訪美國華府、紐約及波士頓，進行為期11天的拜會，與當地各界人士及各級學校學生交流，將在2月3日啟程。

外交部長林佳龍致詞時表示，這次外交小尖兵選拔的主題是「實踐SDGs，台灣青年很可以」，特優隊伍從全國79支隊伍、超過300名參賽者中脫穎而出；相信每一位獲選的外交小尖兵都是與國際緊密接軌、深度關切全球永續發展的地球村公民，為全球的永續繁榮貢獻心力。

林佳龍說，外交部與教育部共同舉辦外交小尖兵選拔活動，已有58支優秀隊伍組成外交小尖兵訪問團，拜會各國政府議會、NGO及駐外館處，並與當地高中生交流，讓世界看見台灣新世代的創意與活力。

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林佳龍指出，為響總統賴清德提出的青年百億海外圓夢計畫，鼓勵青年勇敢追夢、實現自我，擴大國際交流，外交部特別將本屆參訪隊伍從3隊增加到5隊，讓更多青年學子藉由出國參訪而圓夢。

林佳龍說明，本屆外交小尖兵將分別前往美國、加拿大，台灣與兩國關係也十分友好，除了均給予台灣免簽證待遇，加拿大更是台灣青年度假打工排名前5名最熱門國家，期許每位小尖兵都是推廣台灣軟實力的代言人，落實「人人都是外交官」理念。（編輯：林興盟）1140121

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