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總統：總預算遭刪對政府影響史無前例 完全無法接受
首頁 / 政治

副總統親手捏陶及繪製平安龜 邀民眾體驗澎湖文化

2025/1/21 19:23（1/21 20:26 更新）
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副總統蕭美琴（中）21日下午出席澎湖生活博物館參加「捏陶龜好運來-手做陶土平安龜活動」說，來到澎湖，除了代表總統賴清德關心辛苦的海巡人員，也很高興與明園幼兒園的小朋友一起動手做「平安龜」。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月21日
副總統蕭美琴（中）21日下午出席澎湖生活博物館參加「捏陶龜好運來-手做陶土平安龜活動」說，來到澎湖，除了代表總統賴清德關心辛苦的海巡人員，也很高興與明園幼兒園的小朋友一起動手做「平安龜」。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月21日
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（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統蕭美琴今天出席「捏陶龜好運來-手做陶土平安龜活動」致詞表示，澎湖有非常豐富的在地文化，希望民眾都能來澎湖觀光，並期盼藉由手做陶土平安龜，祈願海巡人員及漁民都能平安歸來。

副總統蕭美琴下午在澎湖生活博物館參加「捏陶龜好運來-手做陶土平安龜活動」致詞時表示，海巡單位護漁、執法的工作就是要讓漁民都能平安，烏龜是文化習俗中的吉祥物，透過手做陶土乞龜祈願「平安歸來」，這是澎湖的百年傳統，也是元宵節的重要慶典活動。

副總統提到，賴總統很關心0到6歲幼兒的各項政策，希望增加生養小孩的誘因，讓兒童們健康快樂、平安長大，有更多元豐富的學習機會。

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副總統表示，澎湖除了漁業外，觀光也非常重要。澎湖有非常豐富的在地文化，她很高興澎湖縣政府安排今日活動，讓每位兒童都能更了解自己成長的故鄉，及澎湖平安龜的緣由。農曆蛇年將屆，副總統也祝福大家「蛇尖甜甜、好過年」。

隨後，副總統親手體驗捏陶及繪製平安龜，並與現場兒童溫馨互動，現場氣氛熱絡。（編輯：翟思嘉）1140121

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