台灣基進響應大罷免 藍籲勿盲從民進黨

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（中央社記者郭建伸、范正祥台北23日電）台灣基進黨主席王興煥今天偕黨公職一同舉行記者會，宣示將投入支援全台大罷免運動。王興煥指出，罷免是為了改變藍白掌握國會多數，並嚇阻毀台行徑，這是罷免國民黨區域立委的正當性。

對於台灣基進黨宣布響應大罷免，國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪時回應，雖然台灣基進黨是一個弱勢的在野黨，但也應該一起監督執政的民進黨，而不是被認為是民進黨的附隨，「如果要盲從民進黨，台灣基進黨乾脆關了加入民進黨算了」。

林思銘說，國民黨立委善盡監督政府職責，捍衛全民權益，以這次審議中央政府總預算案為例，嚴格把關都是在合理的範圍，請台灣基進黨不要盲從民進黨。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席國民黨區域立委的主張，民進黨內意見不一，昨天則有公民團體舉行記者會，聲援全台大罷免行動。台灣基進今天則舉行 「全台大罷免潮，台灣基進不缺席」記者會。

王興煥表示，前聯電董事長曹興誠率領的反共護台志工聯盟已經吹響罷免號角，台灣基進響應接力，全力配合大罷免運動。

談及為何要響應大罷免，王興煥指出，第一是要改變由藍白掌握國會多數的結構，第二則是嚇阻藍白瘋狂的毀台行徑，因為不論是破壞憲政還是預算刪減，都反映中共對台的混合戰。他強調，台灣必須改變親中政黨掌握多數席次結構，這是罷免國民黨區域立委的正當性。

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王興煥表示，公民社會不能無動於衷，否則藍白會更加肆無忌憚，而台灣基進過去曾參與罷免高雄市長韓國瑜，深諳罷免難度，罷免若要成勢，必須通力合作，只要是拒絕被中共統治的公民團體與政黨，都責無旁貸。

台灣基進秘書長吳欣岱指出，台灣基進一向主張，台灣不能有支持中國利益的政黨，在許多抗中法案還沒通過之前，罷免代表中國利益的藍白立委是台灣人民自救的唯一方法，台灣基進當然要全力支持。（編輯：蘇龍麒）1140123