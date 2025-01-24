綠批砍完台灣預算到中國 陳玉珍：增加交流減少歧見

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北24日電）國民黨立委陳玉珍近日與中國國台辦主任宋濤在中國廈門參加迎春活動。民進黨立法院黨團今天表示，民進黨立委最近回選區拜年，握的每一雙手是台灣鄉親，為預算和法案所做的努力，都是捍衛台灣，陳玉珍砍完台灣預算，跑去討中國的飯碗，傷害台灣這個國家。

陳玉珍表示，在美國總統川普和大陸國家主席習近平通話，甚至有可能進一步的見面後，台澎金馬不論是政府部門或是民間，與大陸地區間的往來，事實上更有必要，讓民間有更多的互相了解，增加交流、減少歧見、降低敵意螺旋，對台海局勢邁向和平穩定的發展更顯重要。

宋濤於21日至23日到中國深圳與廈門慰問台商，並在廈門舉行兩岸同胞共迎新春活動，根據國台辦發布相片顯示，陳玉珍與宋濤在廈門參加迎春活動。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，針對陳玉珍與宋濤在廈門同台參加活動，民進黨團幹事長吳思瑤表示，第一時間看到這則新聞，怒不可抑，陳玉珍的每一個舉動都在傷害台灣人的情感，都在傷害這個國家。

吳思瑤說，陳玉珍不演了，剛砍完台灣的預算，就跑去討中國的飯碗，不曉得陳玉珍怎麼有臉做出這種事。民進黨立委最近回到選區拜年，握的每一雙手是台灣的鄉親，為了預算及法案所做的努力，都是為了我們的國家台灣，陳玉珍毀憲亂政後，跑去中國討飯、討糖，去跟中國彙報，討中國歡心。

陳玉珍在臉書發文中說明，她昨天和金門縣政府副縣長李文良及團隊、金門縣議會議長洪允典及議員、金門觀光及同鄉會各界代表，一起到廈門和福建省各地的台商協會，參加兩岸同胞共迎新春活動。

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她表示，活動中除了和各地旅外的台商同胞互祝新年更好外，也了解小三通航班增加成每日24班後，旅客數仍然持續上升，近日搭運率幾達8成。

陳玉珍提及，日前大陸文旅部宣布開放上海及福建居民赴台灣旅遊，她當面向宋濤爭取開放更多省市的大陸居民赴金門旅遊，獲得正向答覆。（編輯：蘇志宗）1140124