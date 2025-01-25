中共36機艦擾台 2枚空飄氣球穿越台灣上空

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（中央社記者吳書緯台北25日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機28架次，其中27架次逾越台灣海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共36機艦持續在台海周邊活動，另有2枚中共空飄氣球穿越台灣上空，國軍嚴密監控與應處。

國防部同步公布2枚中共空飄氣球活動，第1枚於昨天下午2時20分在台中西北方73浬、高度4萬2000呎偵獲，氣球向東飄行穿越台灣中部上空，下午4時50分於太平洋上空消失；第2枚於昨天晚間6時20分在基隆西方74浬、高度2萬7000呎偵獲，氣球向東飄行穿越台灣北部上空，晚間8時5分於太平洋上空消失。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午9時5分至下午4時40分，在台灣海峽空域偵獲中共13架次主戰機，其中12架次逾越台灣海峽中線。

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國軍另於昨天上午7時55分至下午5時10分於台灣西南空域偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1140125