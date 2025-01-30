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嘉義地震 賴總統竹縣參拜盼天佑台灣無災無難

2025/1/30 16:51（1/30 17:16 更新）
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總統賴清德（前左4）30日下午前往新竹縣新豐鄉池和宮參拜祈福時表示，嘉義再度發生地震，希望神明保佑台灣無災無難。前左3為新竹縣長楊文科。中央社記者郭宣彣攝 114年1月30日
總統賴清德（前左4）30日下午前往新竹縣新豐鄉池和宮參拜祈福時表示，嘉義再度發生地震，希望神明保佑台灣無災無難。前左3為新竹縣長楊文科。中央社記者郭宣彣攝 114年1月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）嘉義縣大埔鄉今天上午發生芮氏規模5.6地震，總統賴清德下午到新竹縣新豐鄉池和宮參拜時表示，希望神明保佑台灣無災無難，也希望民眾共同努力，一起守護台灣安全。

賴總統也在場發放福袋，不少民眾排隊，新竹縣政府警察局與廟方人員等出動人力，協助維持秩序。

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賴總統表示，目前各國面臨嚴肅的詐騙問題，台灣也不例外，而在台灣案例中，損失金額最嚴重項目是投資詐騙，大多發生在通訊軟體LINE群組中，民眾應多留意、小心。

賴總統說，有些詐騙會假裝警察要查看帳戶，或佯裝檢察官要求提供資料配合辦案等，民眾都要打反詐騙專線確認真偽。（編輯：李明宗）1140130

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