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藍評估逾20席面臨罷免 鎖定綠委選區以戰止戰

2025/2/2 13:16（2/2 13:32 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）立法院第11屆立委1日就職滿一週年，民間團體推動的罷免行動正式啟動，國民黨內目前掌握超過20席將面臨罷免，將盤點各地需求，給予陸戰或空戰上協助。此外，也計畫鎖定幾位綠委選區，施加壓力，以戰止戰。

立法院第11屆立委就職滿一年後，隨即將面對罷免潮的考驗，國民黨主席朱立倫日前定調，雖然國民黨希望和不要戰，但人不犯我、我不犯人，國民黨備戰不求戰，若要戰，就以戰止戰。

黨內人士表示，目前掌握超過20席藍委將面臨罷免，但由於民進黨團總召柯建銘喊出要罷免所有藍委，因此所有藍委都不會掉以輕心；黨中央未來將會盤點各地需求，給予陸戰或空戰上協助，後續要看中選會收到多少立委的罷免連署，再做因應與布局。

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黨內人士也說，既然綠營要戰，藍營不畏戰，會以戰止戰，目前公民團體也有鎖定綠營的立委選區，展開罷免連署行動，國民黨未來也計畫針對可能成功罷免的民進黨立委選區施加壓力，達到以戰止戰、以罷止罷的目的。

此外，針對藍營青年在台北地區發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，黨內人士說，國民黨予以尊重，也相信藍營支持者未來會視情況給予協助，但還是希望綠營能懸崖勒馬，發動罷免只會讓社會持續對立、內耗，不是台灣之福。（編輯：黃瑞弘、翟思嘉）1140202

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