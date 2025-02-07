柯建銘遭恐嚇 民進黨團：民主法治不容暴力威脅

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（中央社記者林敬殷台北7日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天透露收到恐嚇信。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天揭露，柯建銘在新竹的服務處也收到手寫恐嚇信，她表示，民主法治台灣不容暴力威脅，警政署已受理報案，啟動必要的偵辦程序。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，針對柯建銘昨天在立法院朝野協商透露收到電子郵件的恐嚇信，吳思瑤今天公布電子郵件內容，並說，包括她及同黨的立委郭昱晴、陳培瑜、黃捷、范雲等人的電子郵件信箱，昨天都收到指名要殺柯建銘全家的電子郵件，鉅細靡遺揭露柯建銘及其配偶、子女個資，並揚言將在一個月內悉數槍殺。

吳思瑤進一步表示，同一時間，柯建銘的新竹服務處昨天也收到手寫信件，內容提及「柯建銘的告別式會樂意去參加」、「你去死吧！」等辱罵、恐嚇字眼，寄件地址是新北市新莊區，並假冒署名「蘇巧慧」（民進黨立委）。

吳思瑤指出，這種恐嚇威脅不可小覷，法治社會不容暴力威脅，民主台灣無懼犯罪恐嚇，警政署已受理報案。

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吳思瑤表示，各種形式的暴力威脅，不會傷及台灣法治健全，各種恐嚇不會讓鞏固民主、守護民主行動有任何動搖，柯建銘個人必然承擔相當大心理壓力，但柯建銘無懼個人的人身安全；至於柯建銘的家人遭受威脅，已交由警政及國安單位保護，民主法治台灣沒有人的性命安全可以容許暴力威脅。

吳思瑤說，當民主受到戕害，台灣社會啟動更大的民主力量守護民主的行動，都應受到尊重，不因理念不同而採取暴力威嚇行爲，主使者必將受法律制裁，即便只是恐嚇，也不容縱容。（編輯：楊蘭軒）1140207