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挑戰阿朗壹古道 蔡英文用爬山喻堅持終能克服困難

2025/2/8 18:07
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（中央社記者溫貴香台北8日電）前總統蔡英文日前挑戰阿朗壹古道，她提及登頂後看到壯麗海景的感受說，爬山跟很多事情一樣，每當想要放棄時，要想著美景就在前方，即使關關難過，只要一群人堅持不懈，一起努力往前，終究能克服困難到達終點。

前總統蔡英文今天在臉書以「用雙腳體會台灣的美」為題發文表示，卸任後，有空就會去台北市近郊爬山，鍛鍊體力、維持健康；練習了好幾個月，她近日到以前一直很想一試的阿朗壹古道。

蔡英文說，她這一次是從屏東旭海走到台東南田，總共花了4個小時。阿朗壹古道是台灣少數沒有公路開通的地方，保留許多當地的自然生態與景觀，一路上依山傍海真的非常美；由於已經8年沒有好好爬山，本來有點擔心會不會沒辦法走完全程。

她提到，剛開始爬山的時候覺得「也還好」，走到中段時開始懷疑人生，問自己「真的走得完嗎？」尤其是好漢坡那一段路程，真的非常有挑戰性；當爬上阿朗壹古道的最高點觀音鼻山，看到壯麗的海岸風光，一切又覺得非常值得。

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蔡英文說，爬山跟很多事情一樣，每當想要放棄時，要想著美景就在前方，即使關關難過，只要一群人堅持不懈，一起努力往前，終究能克服困難到達終點。

蔡英文表示，如果想知道南台灣有多美，她很推薦大家走一趟阿朗壹古道，用雙腳體會就知道，並提醒入山前要記得上網申請。（編輯：林克倫）1140208

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