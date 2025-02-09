民進黨強化空戰 直播節目深化內容增加知識量

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨今天說，蛇年新春開工，官方YT頻道將推出全新企劃，不僅硬體升級，多個直播節目內容的知識含量也加碼。民進黨發言人韓瑩說，面對國會朝小野大造成的亂象，文宣社群宣傳內容深化，讓社群與直播節目不局限政治攻防，擴大民眾對執政團隊認同支持。

民進黨今天發布新聞稿表示，官方YT頻道將推出全新企劃，去年開播後即受好評的「老闆叫我開直播」、「午青live」直播節目將進行內容改版。「午青live」除了每日立法院時事議題，因應國際局勢的快速變化，未來將邀集各領域專家，深入討論國際政經等議題，內容知識含量加碼升級。

民進黨表示，觀察近半年節目，原本以為對觀眾來說會比較生硬的憲訴法、財劃法以及國防外交等議題，收視表現都非常不錯，網友紛紛留言「長知識」「這是重要議題」。

民進黨說，年後節目內容因此再升級，民進黨發言人吳崢推出全新企劃「崢便當」，不定期前進立法院帶來最新資訊；發言人戴瑋姍「青年戴路」呈現民進黨推動多元族群權；韓瑩「瑩在國際」挑戰國際新聞結合財經議題，解析國際局勢變動下，台灣的國際戰略與產業競爭力。

民進黨表示，「老闆叫我開直播」改版，由2位民進黨大力栽培的國務青潘祖芸、陳彥廷擔任主持人，更貼近青年世代，探討各類社會議題、次文化潮流。

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另外，韓瑩表示，民進黨在社群上的圖卡創意發文，近期獲得熱烈迴響，像是搭上近期台北國際書展熱潮，推出「推薦藍白立委必讀書單」，基於藍白立委過去在問政給大眾不良印象，以「推薦書單」方式，勉勵藍白立委「多讀書」補不足之處；另一方面也以行動支持台灣出版業與優秀創作者，更帶起閱讀風氣。

韓瑩說，面對國會朝小野大造成的亂象，民進黨依舊期許自己扮演穩健向前的執政黨角色，因此文宣與社群宣傳策略，持續以正面宣傳政策，提供正確資訊為主軸，朝向全方位、全知識的內容深化，加入多元議題討論，讓社群與直播節目不局限於政治攻防，進一步擴大民眾對執政團隊的認同與支持。（編輯：蘇志宗）1140209