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首頁 / 政治

11日處理選罷法覆議案 吳思瑤：時程安排朝野有默契

2025/2/9 16:21
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（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院11日將召開談話會，決定開議日及議程相關事宜。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，對於11日處理選罷法覆議案、25日邀請行政院長卓榮泰進行施政報告的時程安排，協商時大家都有這樣的默契。

立法院第11屆第3會期3日開始進行立委報到手續，立法院朝野黨團6日進行黨團協商，藍白簽署協商結論，即11日處理選罷法覆議案、25日開議等，但民進黨團未簽協商結論。立法院8日發函通知朝野各黨團，定於11日召開全院委員談話會，決定開議日及議程相關事宜。

6日協商時，民進黨立法院黨團總召柯建銘詢問，立法院會今年1月21日三讀通過民國114年中央政府總預算案，以及在去年12月三讀修正通過財劃法部分條文，為何都沒有送出立法院給總統公告。

當時立法院議事處長高百祥說，總預算案在上會期的最後一天院會通過，需要時間整理，相關文字與數目也不要出現誤差，還在整理中；財劃法則要配合總預算案一起送出。柯建銘不滿此說法，質疑為何總預算案和財劃法要綁在一起送。

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民進黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，對於處理選罷法覆議案、邀卓榮泰進行施政報告的時程，韓國瑜6日召集朝野協商時，大家都有這樣的默契；如果10日協商有結論的話，11日連談話會都不用開。

吳思瑤說，當時民進黨團沒有簽協商結論，是因為柯建銘認為不要見樹不見林，只處理時程安排，對於財政收支劃分法為何扣著、總預算何時送出立法院等，立法院院方都給不出答案，柯建銘反對只處理這些時程枝節問題。（編輯：蘇志宗）1140209

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吳思瑤
綠：在野黨若認為有對話必要 先從院際協調進行藍批總預算送不出因主計總處不理 綠：倒果為因
柯建銘
桃園議員黃瓊慧遭電話恐嚇 警成立專案小組調查柯建銘披露家人遭威脅 韓國瑜：已向警政署長反映
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