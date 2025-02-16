僑委會春訪團馬尼拉演出 深化台菲文化交流

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（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）僑務委員會春節文化訪問團昨晚在馬尼拉公演，透過多元的歌曲為旅菲台商、僑胞以及菲律賓的大學生帶來台灣的溫暖春節祝福，同時深化台菲文化交流。

春訪團公演在亞洲現存最古老的大學、建校已400年的聖湯瑪斯大學（UST）舉行，旅菲台商、僑胞以及聖湯瑪斯大學學生約600人觀賞。演出前，主辦單位播放僑委會介紹台灣以及歡迎外籍學生赴台求學的影片。

中華民國駐菲律賓代表周民淦表示，這場演出不只是音樂的饗宴，更是台菲文化交流的慶典，透過強而有力的音樂，向菲律賓傳遞台灣的溫馨與活力。

聖湯瑪斯大學主任秘書柯羅奈爾（Louie R. Coronel）表示，「台灣之夜」深化雙方對彼此歷史、傳統和價值觀的共同理解和欣賞，且證明民間互動可帶來力量、友誼和善意可帶來的機會。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事莊偉順（Wilson Tecson）也到場同歡。

今年春訪團演出主題為「豐台灣（Brilliant Taiwan）」，由台灣小姐邱怡澍擔任主持人。

DJ大衛以熱鬧組曲炒熱氣氛，原住民歌手桑布伊、客語歌王黃連煜、新生代女聲謝曉艾、董事長樂團接連登台，歌曲涵蓋華語、客語、台語、原住民族語以及英語等5種語言，呈現台灣多元文化，最後在「愛拚才會贏」和「朋友」的大合唱中，熱鬧落幕。

聖湯瑪斯大學的舞蹈團及合唱團也在晚會上獻藝，與春訪團進行文化交流。

菲律賓地區僑務委員江福龍說，春訪團的演出可促進台商、僑胞與菲律賓主流社會之間的音樂連結與經濟連結，感謝精彩演出為大家帶來春節祝福。

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聖湯瑪斯大學學生（Sofia Hubilla）說，這是「台灣之夜」第2次在聖湯瑪斯大學舉辦，讓學生們能近距離接觸台灣文化，這次還瞭解到台灣推廣原住民文化的努力；接連兩年觀看演出之後，讓她覺得赴台念書是不錯的選擇。

今年的僑委會春訪團訂於2月4日至3月13日在日本、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、柬埔寨及越南等7國、15個城市巡迴演出，馬尼拉是第4站。（編輯：韋樞）1140216

僑務委員會春節文化訪問團15日晚間在馬尼拉公演，節目最後全體合唱「愛拚才會贏」和「朋友」兩首歌曲，氣氛熱烈。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年2月16日