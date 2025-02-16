職業團體評鑑及優良人員選拔開跑 總獎金估85萬元

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（中央社記者高華謙台北16日電）內政部說，民國114年「工商自由職業團體績效評鑑及全國性職業團體優良工作人員選拔」活動開放報名至3月31日，今年總獎金約新台幣85萬餘元，不過仍待總預算最終審查結果而定。

內政部今天發布新聞稿表示，只要成立滿1年以上的全國性、省級及台灣區職業團體都可以參與評鑑，評分項目主要分為會務運作及業務推廣兩大領域，目的是鼓勵團體提升會務管理和業務拓展專業性與效能，進而健全組織運作，強化服務功能。

內政部說，評鑑結果則分成優等、甲等及乙等，連3年獲優等者，頒發特優獎狀，可免參加評鑑2年；另也依各團體評鑑結果分別頒發獎金、獎狀或公開表揚。

優良工作人員選拔方面，內政部說，鼓勵各團體推薦優秀工作人員參加，只要是近2年內曾獲內政部評鑑為優等以上的全國性職業團體，都可經理事會通過推薦在團體內服務滿3年且有優良事蹟的現職工作人員參加評選，獲獎者將由內政部頒發獎金、獎狀及公開表揚。

內政部合作及人民團體司副司長陳佳容接受中央社記者訪問時表示，團體評鑑獲特優、優等，以及獲選優良工作人員者都可以獲得獎金，再按獲獎團體數或人數分配金額；今年特別爭取預算、提高總獎金至85萬餘元，不過仍待最後總預算審查結果而定。

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內政部強調，希望透過評鑑提升工商自由職業團體運作效能，更期盼團體推動業務時融入多元性別觀點，例如積極達到理事或監事任一性別比例不少於1/3，並響應聯合國17項永續發展目標（SDGs），以推動社會公正、性別平等及包容性。

內政部說，為提升行政效率及節省資料印製，符合資格的職業團體可以透過「全國性社會團體及職業團體評選（鑑）系統」（https://groupev.moi.gov.tw/）線上報送評鑑資料。（編輯：蘇志宗）1140216