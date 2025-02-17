芝加哥僑學界新年晚會 美中西部政要41年長期參與

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（中央社記者廖漢原紐約16日專電）芝加哥僑學界舉行農曆新年晚會，美國中西部政商僑學界及芝加哥中華會館共同參與，活動已辦41屆，是當地年度盛事。活動期間提及台灣「總合外交」、「經濟日不落國」等願景。

第41屆大芝加哥僑學各界新年晚會（UNITY 2025）15日在希爾頓飯店舉行，芝加哥中華會館及鴻海、華航及長榮航空等機構參與，伊利諾州聯邦眾議員凱利（Robin Kelly）、伊州財長方仲華（Michael Frerichs）與伊州州參眾議員、芝加哥市議員等政要約600多人出席。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台美關係堅若磐石，總統賴清德元旦談話提及台灣國際影響力源自於堅持民主價值、經濟繁榮及技術創新。台美共享民主理念，與美國共同守護民主是台灣的責任與承諾，呼應美國總統川普（Donald Trump）的政策，持續增加國防經費，提升自我防衛能力，確保區域和平穩定。

他引述賴總統談話強調，近年台美經貿關係顯著升溫，台灣作為全球半導體產業領導者，將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與美國等民主夥伴攜手打造更具韌性及多元化的供應鏈，並運用台灣半導體的尖端科技，與美國等民主國家共建AI晶片全球聯盟，推動全球科技發展。

方仲華致詞回憶過去在成大學習的旅台回憶，肯定台灣社群在伊利諾州的貢獻，肯定台灣民主自由及經貿優異表現的成就與影響力。

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伊州州眾議院友台連線成員黃凱煥（Hoan Huynh）讚賞台灣的國際影響力，同時分享去年的訪台經驗，肯定台灣民主成就與經濟發展。

大芝加哥僑學各界新年晚會已邁入41屆，每年聚集伊利諾州、芝加哥市政商僑界同慶新春，是美國中西部台僑與當地政要共聚的年度盛會。（編輯：張芷瑄）1140217