民團籲資安預算列優先考量 避免政治影響國安

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）台灣資安大聯盟今天發布新聞稿表示，聯盟日前拜會行政院副院長鄭麗君，並在立委林楚茵協同下，向政府提出產業發展建言。台灣資安大聯盟呼籲，資安相關預算應被列為優先考量，避免因政治因素影響國家安全發展，

國內多個資安領域民間團體發起「台灣資安大聯盟」，他們今天發布新聞稿表示，為強化台灣資安產業競爭力，台灣資安大聯盟推動「資安產業行動計畫2.0」，目標打造台灣為亞太資安研發與創新樞紐。

日前，台灣資安大聯盟代表團拜會鄭麗君，並在林楚茵的協同下，向政府提出產業發展建言。

台灣資安大聯盟表示，鄭麗君提到資安是國家安全與產業發展的關鍵，政府將持續優化政策環境，推動台灣成為亞太資安產業重鎮。鄭麗君認同台灣資安大聯盟提出的願景「邁向全球智慧時代資安產業領導國」，並強調，大聯盟的發展目標與國家資安戰略方向一致，政府將積極支持相關政策與產業資源的整合，確保台灣在國際市場的領導地位。

林楚茵強調，數位經濟發展伴隨資安風險，國家必須強化資安政策。她承諾將在立法院推動相關法案與預算支持，協助產業建構更完善的資安發展環境，確保台灣資安企業在全球市場占有一席之地。

台灣資安大聯盟理事長涂睿珅表示，台灣資安產業技術實力雄厚，但要在全球市場立足，除了技術創新，更需政策支持與產業合作。

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台灣資安大聯盟表示，資安不僅是企業的防線，更是國家安全、關鍵基礎設施與民生經濟的核心支柱。隨著全球資安威脅日益升高，台灣亟需穩定且長期的政府支持與資源挹注，以確保資安產業持續發展，並建立更堅韌的資安防禦體系，守護國家數位安全。

台灣資安大聯盟呼籲，資安相關預算應被列為優先考量，避免因政治因素影響國家安全發展，並期待立法院能夠早日凝聚共識，讓真正對台灣有助益的預算順利通過。（編輯：翟思嘉）1140217