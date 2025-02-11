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鄭麗君接見史瓦帝尼副總理 盼合作落實性平政策

2025/2/11 19:47（2/11 21:01 更新）
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行政院副院長鄭麗君（右）11日接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（左），她致詞時時指出，兩人長期關心婦女權益、推動性別平等，期盼兩國未來能就此展開更多合作，共同落實性平政策。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 114年2月11日
行政院副院長鄭麗君（右）11日接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（左），她致詞時時指出，兩人長期關心婦女權益、推動性別平等，期盼兩國未來能就此展開更多合作，共同落實性平政策。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 114年2月11日
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（中央社記者賴于榛台北11日電）史瓦帝尼王國副總理札杜莉訪台，行政院副院長鄭麗君今天接見札杜莉時指出，兩人都長期關心婦女權益、推動性別平等，期盼未來兩國能在此一課題上展開更多合作，共同落實相關性平政策。

鄭麗君今天在衛福部次長呂建德等人陪同下，接見札杜莉（Thulisile Dladla）一行，並代表行政院長卓榮泰竭誠歡迎訪團。

台史建交超過半世紀，鄭麗君致詞時指出，感謝史國多次在國際場合支持台灣、為台灣發聲，彰顯雙方深厚邦誼，而「台史經濟合作協定」生效以來，兩國投資與經貿皆有成長，經濟合作更密切，進一步深化雙邊合作關係。

鄭麗君表示，她與札杜莉都長期關心婦女權益、推動性別平等，期盼未來兩國能在此一課題上展開更多合作。

鄭麗君提到，台史2023年簽署「婦女創業小額貸款循環基金瞭解備忘錄」，幫助婦女創業、促進就業，而她20年前擔任行政院青年輔導委員會主委時，也曾推動婦女創業，提供優惠利率貸款，並邀請成功的女性企業家建立輔導網，相信兩國有很多經驗可以交流。

鄭麗君說明，從政以來，見證台灣性別議題進展，包含行政院成立性別平等處推動性別主流化政策，今年台灣女性立法委員比率已高達41.6%，為亞洲最高。

鄭麗君談及，總統賴清德上任後提出相關性平政策，行政團隊持續提升台灣女性的勞動參與率、精進托育與長照政策、縮減職場性別薪資差距，以及鼓勵女性投入更多STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）領域工作。

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隨後，札杜莉強調，史台不論面臨各項挑戰都未拋棄彼此，史國也立誓不會丟下台灣。札杜莉表示，台灣是一個強韌發展的國家，且台灣在醫療方面不僅捐贈史國許多先進醫療設備，更有許多台灣醫師在史國提供醫療服務，為全世界醫療服務做出貢獻，她為台灣感到驕傲。

札杜莉也指出，台史雙邊合作計畫，確實照顧到史國婦女、身障人士、兒童及長者等族群，並有效縮減該國貧富不均差距。未來兩國將持續鞏固外交邦誼，共同防治性別暴力、促進女性權益，並協助女性扮演重要領導角色。（編輯：張若瑤）1140211

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