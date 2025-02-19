監委查馬祖記號票 連江縣選委會：依中選會規定

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（中央社記者潘欣彤連江縣19日電）監委指出，馬祖在選舉時出現大量蓋在號次等特定位置的「記號票」，影響選舉公平性，應將有效票限縮於蓋在圈選欄內或須碰到邊線。連江縣選委會表示，會依照中選會規定辦理。

監察院今天公布監委林郁容、范巽綠的調查報告指出，馬祖在民國111年地方選舉，出現多張蓋在候選人號次、人像，或多次蓋章的選票，這在當地俗稱「記號票」，且因馬祖選舉人口數少，有心人士疑常以此換票、賄選，嚴重影響選舉公平性；福建連江地方法院判決也證實「記號票」存在。

調查報告表示，中選會函復，現行選罷法規定，投票圈選於號次欄、相片欄、姓名欄內或多次蓋章者，只要是得以辨認為何人，都應視為有效。這是為了限制開票與計票者恣意解讀選票效力，要讓民意充分展現。因此不能以防弊立場，認為投票者圈選印文稍逾矩度，就推論應視為無效票，這有違法條規定的有效推定原則。

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據中選會函復，92年間法務部為防杜賄選及暴力介入選舉，因此修改總統選罷法，規定只有在圈選欄內圈選者才是有效票，結果93年總統選舉首度適用時，無效票數竟高達33萬多張，比上一屆總統選舉多出近3倍，因此後來又回復舊條文並沿用至今。如果限縮有效票認定，似乎無法助選務人員認定，且恐生爭議。

連江縣選舉委員會主任委員王忠銘今天以電話回覆中央社記者詢問表示，會依照中選會決定，辦理各項選舉業務。（編輯：戴光育）1140219