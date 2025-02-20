國民黨3/1起辦系列活動 紀念孫中山逝世百年

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國父孫中山逝世百年紀念日將屆，國民黨今天表示，將從3月1日舉辦紀念特展、音樂會、健行、植樹、座談會、劇本殺等系列活動，秘書長黃健庭表示，紀念孫中山，不只是國民黨一個政黨的事情，更是社會大眾共同的感召。

國民黨今天召開「總理孫中山先生逝世百年」系列紀念活動公布記者會，黃健庭在會中指出，3月12日是國民黨永遠的總理、中華民國的國父孫中山逝世100週年紀念日。對於國民黨，以及海內外信仰三民主義的華人來說，這是一個值得紀念的歷史時刻。

相關紀念活動的安排，黃健庭說，3月1日「努力進前」孫中山紀念特展將開幕，將在黨部二樓展開為期一個月的展覽。這個展覽是近年來，最多孫中山先生真跡文物、史料的特展。至於孫中山逝世紀念日的3月12日，將於中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，邀請優秀的表演團體，用音樂緬懷孫中山。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，這次活動國民黨結合青年創意、民間資源以及社會連結推出的文創小物以及出版品，包括環保袋、筆記本、海洋深層氣泡水等。

系列活動也將舉辦「中山先生逝世100週年紀念座談會」，國民黨大陸事務部主任林祖嘉說，座談會中除了有以「永不放棄，北上與逝世百年回顧」為題的主題演講外，也將針對民族主義、民生主義、民權主義的實施進行討論；除了黨主席朱立倫參與外，擔任中山學術文化基金會董事長的吳伯雄也會出席，以及前總統馬英九將開幕致詞。

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此外，青年團總團長黃騰憲表示，KMT studio將推出極具創意的「倫敦蒙難記」劇本殺紀念、傳承國父的百年精神，希望讓青年朋友回到當時倫敦的場景，呈現當時孫中山在倫敦被抓進清朝公使館，玩家之間透過遊戲，彼此鬥智，來決定孫中山能否被救出來。

黃健庭表示，紀念孫中山不只是國民黨一個政黨的事情，更是社會大眾共同的感召。所以連結共同主辦的中華民國中山學術文化基金會，還有多達80幾個民間團體共同協辦系列活動；「不讓我們的年輕世代失去對國父的認知、對中華民國正確的歷史觀」，是國民黨辦理這次系列活動的使命，「意識形態不能扭曲歷史」更應該是全民共識。（編輯：蘇志宗、楊蘭軒）1140220