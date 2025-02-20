政院拍板5年56億元 強化8鐵路橋梁耐震耐洪能力

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（中央社記者賴于榛台北20日電）為避免極端氣候影響鐵路行車安全，行政院會今天通過「重點橋梁行車安全提昇計畫」，預計透過5年新台幣56.69億元，強化八掌溪橋等8座鐵路橋梁的耐震及耐洪能力，確保台鐵營運安全。

交通部今天在行政院會報告「重點橋梁行車安全提昇計畫」，並獲通過。計畫指出，因應氣候變遷及極端氣候發生愈發頻繁，豪雨、洪水、土石流、地震、颱風等災害，造成嚴重自然災害並影響鐵路行車安全，且部分鐵路橋梁不符合河川治理計畫，須盡速進行改善。

根據計畫，重點橋梁包含八掌溪橋、高屏大橋等8座橋梁，計畫期程自今年至118年共5年，總預算56.69億元，規劃作業預計今年底前完成，接續執行用地取得及工程發包施工等作業。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，為因應頻繁的地震及日益加劇的極端氣候，台鐵公司應積極提升鐵路橋梁的耐震與防洪能力，以符合各項防災的標準，提供旅客安全、穩定的鐵路運輸服務。

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卓榮泰說明，「安全」是鐵路交通的首要目標，也是工程進行的第一要務，請交通部與河川、坡地管理各單位，以及地方政府，積極做好橫向溝通聯繫，落實各項安全標準作業程序及管制，務必要如期如質，平安順利完成計畫。

此外，對於因應凱米颱風災損，卓榮泰要求，台鐵公司應積極辦理，並且滾動式檢討雲林縣大湖口溪橋、蘭陽溪治水治理計畫的宜蘭縣蘭陽溪橋的防洪檢討修正，以及另外171座需補強橋梁則要依照最新的鐵路橋梁耐震、耐洪補強計畫的相關標準，全面提升鐵路交通安全。（編輯：張若瑤）1140220