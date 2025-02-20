林岱樺指政治干預司法 黃國昌：非常嚴重警訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費引發外界關注，民眾黨主席黃國昌今天表示，執政黨立委悲憤控訴「政治干預司法」，這對賴政府是嚴重警訊，若總統賴清德持續把檢調當成東廠，無疑重擊台灣的司法公信力。

民進黨高雄立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處今天遭搜索，她上午被帶進調查局前高喊「政治干預司法」，臉書粉專更發文「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。

黃國昌今天接受廣播節目「POP大國民」專訪，談及林岱樺一案，他指出，司法辦案講求證據，他不知其中細節，除了助理費外，似乎也與幾年前舊案有關，但連民進黨立委都高喊「政治干預司法」，這對賴政府是非常嚴重警訊。

黃國昌表示，林岱樺一案揭露後，新聞評論指涉民進黨內出事的都是賴總統在黨內的敵對派系，加上林岱樺自己在偵訊前又悲憤控訴「政治干預司法」，讓人聽了毛骨悚然。

黃國昌批評，若賴總統持續把檢調當成東廠、政治鬥爭清理工具，這無疑是重擊台灣的司法公信力。他也說，與過去不進議會的台南市長賴清德相比，賴總統現在可說是越來越敢，賴總統最近說「菩薩畏因，眾生畏果」，但這句話應原封不動送還給賴總統。

主持人錢怡君詢問，接下來民進黨立委陳亭妃是否該緊張。黃國昌回應，他不過度揣測，但若司法屢屢出手修理對象，都是威脅新潮流的政治人物的話，民眾的疑慮會越來越高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談及2026縣市長選舉，黃國昌說明，很多人關心他會不會選新北市長，但這思考方向是，如果新北市民有期待、覺得他是合適人選，應該要讓自己成為好的選項，這比講要不要參選來得重要。

至於工作分配，黃國昌則表示，立院黨團已經穩定，中央黨部他還需要一點時間，也打算找更多人進來，下階段他會布局新北市，並在新北成立新的團隊準備2026選戰。（編輯：張若瑤）1140220