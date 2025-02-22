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首頁 / 政治

國史館發表劉峯松訪談錄 見證美麗島事件等民主運動

2025/2/22 12:10（2/22 12:21 更新）
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台灣民主運動參與者劉峯松（左）22日捐贈個人日記等給國史館，由國史館長陳儀深（右）代表接受。中央社記者吳書緯攝 114年2月22日
台灣民主運動參與者劉峯松（左）22日捐贈個人日記等給國史館，由國史館長陳儀深（右）代表接受。中央社記者吳書緯攝 114年2月22日
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（中央社記者吳書緯台北22日電）國史館出版「台灣情 民主路：劉峯松先生訪談錄」，劉峯松為親歷美麗島事件等台灣重大民主運動的參與者。國史館長陳儀深今天表示，劉峯松雖未曾當選過公職，但透過選舉運動推動民主獨立、鼓吹言論自由的理念，始終如一。

國史館今天上午舉行「台灣情 民主路：劉峯松先生訪談錄」新書發表座談會暨個人史料捐贈儀式；前副總統呂秀蓮應邀致詞，劉峯松與夫人、前彰化縣長翁金珠出席與會。

劉峯松表示，感謝國史館出版訪談錄，他從年輕的時候就開始寫日記，呼籲年輕人也開始寫日記做紀錄，也能夠幫助台灣。

呂秀蓮致詞表示感謝劉峯松，指出劉峯松在美麗島事件時，攜帶錄音機紀錄她當天的演講，使她得以在坐牢6年出獄，能證明為何1個20分鐘的演講就被判刑12年，其次是感謝劉峯松與翁金珠夫婦，在她出獄後不畏局勢，收留她這個「政治難民」將近1年。

呂秀蓮讚許國史館近年保存台灣歷史，並指出以史為鏡，現在美國與俄羅斯談判俄烏戰爭，排除烏克蘭就像「現代版馬關條約」，當年馬關條約也排除台灣參與，而未來幾年在美國總統川普任內，對於台灣是非常重要的時刻，因為川普若看不起台灣，有可能會把台灣賣掉，但川普若覺得台灣是寶島，可能會多加愛護，因此台灣要處理好與川普的關係，提防台灣被美國出賣。

陳儀深指出，劉峯松是民主運動的前輩，早年戒嚴恐怖的時期，就以黨外的身分參與選戰，對抗黨國威權體制，投入無數次的街頭抗爭，從政資歷更是早於同時代的美麗島政團核心的施明德、許信良等人，劉峯松雖然未曾當選過公職，但透過選舉運動推動民主獨立、鼓吹言論自由的理念，始終如一。

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陳儀深介紹，劉峯松後來雖然因案被關，出獄後喪失競選公職的資格，仍繼續投身於環境保護、拯救雛妓等各種社會運動，追求社會正義，更為重要的是培植許多全台灣和彰化地區的政治人才，包括「最親密的戰友」翁金珠，在從政歷程中，不斷地寫日記，並收集相關政治運動的資料。

陳儀深說，劉峯松曾任台北縣立文化中心主任，並擔任國史館主任秘書及國史館台灣文獻館館長，為民主轉型中兩個重要的國家史政機關立下許多汗馬功勞。（編輯：張均懋）1140222

前副總統呂秀蓮（中）22日出席台灣民主運動參與者劉峯松（左）訪談錄發表會，並與劉峯松、翁金珠（右）夫婦合影。中央社記者吳書緯攝 114年2月22日
前副總統呂秀蓮（中）22日出席台灣民主運動參與者劉峯松（左）訪談錄發表會，並與劉峯松、翁金珠（右）夫婦合影。中央社記者吳書緯攝 114年2月22日
陳儀深
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