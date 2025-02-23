台灣人捷克就業免工作許可 但仍須申請居留權

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（中央社記者劉郁葶布拉格23日專電）捷克政府通過，台灣人無須申請工作許可，即可自由進入捷克勞動市場，此法規預計3月初生效。然而，捷克勞動部強調，「免工作許可」不代表自動獲得「在捷克境內居留的權利」，仍須按照程序申請居留許可。

過去，在捷克有合法居留權的台灣人，在捷克工作需申請工作許可，向捷克勞工局（或稱為「捷克就業辦公室」）提交雇主聘僱合約，獲官方批准方可開始工作。隨著新法實施，將簡化台灣人在捷克就業的流程。

捷克政府擴大外國公民自由進入捷克勞動市場的非歐盟國家名單，包含去年7月就通過的澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列、新加坡，以及今年新增的台灣。此政策的目標是減少雇主的行政負擔，並提升捷克勞動市場對外國高技術人才的吸引力。

對這些國家的公民來說，在捷克工作不需再取得工作許可，但仍須獲得捷克的居留許可。此外，捷克雇主也不再要向捷克勞工局申報職缺，簡化雇主的申報程序。

捷克勞動部在官網強調，「自由進入捷克勞動市場」不等於「擁有在捷克境內居留的權利」，這些受惠國公民仍需按照標準程序申請「居留許可」。已合法居住在捷克、且過去需工作許可的受惠國公民，現在不再需要申請工作許可。

勞動部也詳細解釋此法規適用情形。受惠國公民若受雇於非捷克企業，並被派遣至捷克工作，享自由進入勞動市場資格，無需再申請工作許可。此規定也適用於過去透過「工作假期」或「雙邊協議」來捷克工作的受惠國公民，他們今後不再需要申請工作許可。

若計劃在捷克境內受僱工作期間為3個月內，受惠國公民不能僅依「自由進入勞動市場及免簽」而停留工作，因免簽入境僅適用於「非營利性活動」。這些外國人需要向捷克駐外使領館申請以就業為目的申根簽證，但無需提供工作許可。

若計劃在捷克工作時間超過3個月，受惠國公民則須向捷克駐外使館申請「非雙重就業卡」。此卡適用未經捷克勞工局公告的職位，並允許持卡人自由更換工作，變更後需向內政部通報。

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高技術外籍人士則可申請「藍卡」，該卡提供更好的歐盟內部流動性、家庭團聚與社會保障待遇，但僅適用於捷克勞動局公告的職缺。

若受惠國家公民由跨國企業調派至捷克工作時間逾3個月，應申請「企業內部調動員工卡」。此卡適用於管理人員、專業技術人員與畢業實習生，以確保合法就業。（編輯：周永捷）1140223