官邸烤肉 吳思瑤：賴總統自掏腰包未用公帑

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（中央社記者王揚宇台北24日電）總統賴清德昨天在官邸與黨籍立委烤肉餐敘，國民黨人士質疑政府喊沒錢但又花公帑烤肉。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，昨天都是賴總統自掏腰包，沒有使用公帑。

媒體詢問，爭取代表民進黨參選台南市長的民進黨立委林俊憲、陳亭妃，都有上傳與賴總統的自拍照，但賴總統一張有露齒笑，一張卻沒有。吳思瑤表示，任何人笑久了都會笑到僵，不要太為難賴總統，不需要看圖說故事。

立法院25日開議，賴總統23日在官邸與黨籍立委烤肉餐敘，總統府發言人郭雅慧表示，總統與立委餐敘，聚焦民生、經濟、國安等優先法案，盼透過府院黨團緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時說，在立法院開議前，黨團成員受賴總統之邀在官邸餐敘，席間自在、熱絡地充分交流，對照過去坐在餐廳圓桌上交流相對比較拘謹，這次賴總統特別用心規劃，就是希望去除這些制式跟僵化的安排，她認為這樣的模式非常好。

吳思瑤表示，國民黨人士特別喜歡拿放大鏡來檢視，但迴力鏢來得又快又猛，恐怕打到的是前總統馬英九，因為昨天的餐敘都是賴總統自掏腰包，沒有使用任何公帑，反觀馬英九在總統任內，使用國務機要費請好友看演唱會、邀歷屆國民黨籍立委前進總統府餐敘等，試問是誰黨國不分，絕對不是賴總統。

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吳思瑤指出，賴總統昨天致詞時強調幾個關鍵字，包括堅定、團結、守護台灣民主及主權等，因此要守護台灣的民主及主權，民進黨從政人士扮演最重要的角色，黨團成員不管在國會還是基層，都永遠團結一心，推動各項福國利民法案。

吳思瑤說，昨天的餐敘就像是圍爐，而賴總統和民進黨團總召柯建銘是餐會上的靈魂人物，黨團成員繞著賴總統跟柯建銘聊天，大家難得在開議前齊聚一堂，非常開心的一個午後。（編輯：翟思嘉）1140224