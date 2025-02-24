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全球數位人權大會首度移師台灣 工作坊聚焦AI崛起

2025/2/24 20:41（2/24 20:51 更新）
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全球數位人權大會首次在台灣登場，國家人權委員會合作舉辦「數位人權國際工作坊」，探討人工智慧（AI）崛起如何重塑人權保障，包括國家人權委員會副主委王幼玲（前左8）等人出席。（國家人權委員會提供）中央社記者高華謙傳真 114年2月24日
全球數位人權大會首次在台灣登場，國家人權委員會合作舉辦「數位人權國際工作坊」，探討人工智慧（AI）崛起如何重塑人權保障，包括國家人權委員會副主委王幼玲（前左8）等人出席。（國家人權委員會提供）中央社記者高華謙傳真 114年2月24日
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（中央社記者高華謙台北24日電）全球數位人權大會（RightsCon）今年首次在台灣登場。國家人權委員會合作舉辦「數位人權國際工作坊」，探討人工智慧（AI）崛起如何重塑人權保障。

國家人權委員會今天發布新聞稿表示，全球數位人權大會今天登場，國家人權委員會與菲律賓人權會共同舉辦「2025數位人權國際工作坊」，邀科技及人權領域專家與談，聚焦AI及數位安全威脅帶來的人權挑戰。

國家人權委員會副主委王幼玲說，科技界已有「正確塑造對人工智慧的控制及發展」的自省呼聲，各國政府也持續建置、改善風險評估機制，推動更完善資料治理對策。人權會聚焦關切AI對不利處境群體的影響，如演算法偏見、數據隱私和勞動條件的變化。

國家人權委員會委員林文程說，人權會已積極展開訪談研究，廣泛諮詢不同社群、利害關係人及領域專家意見，同時對政府制定的「人工智慧基本法」草案提出建議，包括應更明確防止演算法產生偏差與歧視風險、強化公私部門透明度要求、實施人權影響評估、評估對環境潛在影響、保障勞動權益等。

菲律賓人權會委員埃普雷（Beda Angeles Epres）表示，這次對話象徵國家人權機構的職責已經延伸至數位領域，以菲律賓為例，當前數位人權面臨重大挑戰包括人權捍衛者遭攻擊威脅、兒童性剝削內容在網路蔓延，以及年長者權利被數位科技排除在外等。但國家人權機構不能單打獨鬥，透過各國分享經驗及共同制定策略，能確保人權在數位環境持續受保障。

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菲律賓人權會委員杜馬爾帕（Faydah Maniri Dumarpa）強調，菲律賓人權會建議制定人權捍衛者保護政策，與利益關係人合作等。

丹麥人權研究所國際處處長蒂格森（Mette Thygesen）指出，公部門大量仰賴公民數據來提供服務，卻可能忽略個體自主性，恐使公民基本權利遭侵蝕。丹麥人權研究所也積極與政府及科技公司溝通，強調相關機構必須採取措施，例如科技公司有責任保護兒童及青少年，避免他們受到AI有害影響。（編輯：林興盟）1140224

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