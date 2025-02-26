美議員指台觀光業受壓迫 提案設預先通關促台美旅遊

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）美國參議員布萊克本今天表示，旅遊業對國家經濟安全至關重要，但台灣旅遊業卻面臨中共壓迫，她與參議員夏茨攜手提出法案，研究在台灣設立預先通關設施的可行性，以提升安全性及簡化旅行流程。

根據中央社下午取得的聲明，共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，她與民主黨的夏茨（Brian Schatz）提出「台灣旅遊與觀光協調法案」，要求聯邦政府列出強化雙邊旅遊合作的機會。

法案的目的也包括促進美台旅遊與觀光產業夥伴間的活動與合作、與台灣及其他相關機構協調，確保國內外國際旅客的安全，及研究在台灣設立預先通關（Pre-clearance）設施的可行性。

根據聲明，旅遊業在國家經濟安全中發揮至關重要的作用，但台灣的旅遊業卻面臨中共壓力及脅迫。美國必須協助盟友穩定經濟並促進其國家產業的發展。透過這項法案，美台可以將挑戰轉化為強化雙邊關係及旅遊業的機會。

聲明指出，中共試圖主導全球地位的作為也對台灣和美國的利益構成明顯威脅。為了確保國土安全，美國必須在亞洲設立「預先通關」（Pre-clearance）設施。

「預先通關」是指在特定外國機場派駐海關與邊境保護局人員，以在旅客登上飛往美國的航班前進行檢查。根據聲明，這對於強化安全、合作及簡化旅行至關重要。值得注意的是，每年來自亞洲的旅客超過400萬人次，但亞洲區域尚無任何預先通關設施。

布萊克本表示，美國需要要求美國海關與邊境保護局（CBP）檢查從亞洲機場前往美國的旅客，來確保國土安全。這部法案還將有助於尋找強化美台經濟夥伴關係及合作的機會。

選區在夏威夷的夏茨也對中央社說，台灣是印太區域的重要夥伴，強化雙邊關係將有助提升台灣與美國的實力。這項法案將為台灣、夏威夷以及美國創造更多經濟機會。

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台灣近年爭取加入CBP境外預先通關計畫，美國跨黨派參、眾議員2021年曾致函時任代理CBP局長米勒（Troy Miller），支持在桃園機場設立境外入境審查點。

隔年3月，時任外交部長吳釗燮證實台灣申請「美國境外預先通關計畫」卡關，因為「美國認為台灣太安全了，要優先處理較危險地區」。（編輯：韋樞）1140226