駐瑞典代表投書：歐洲與印太兩者安全密不可分

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）為呼籲理念相近國家加強對台灣海峽及烏克蘭安全及穩定支持，駐瑞典代表谷瑞生以「歐洲安全與印太安全密不可分」為題投書瑞典知名報社獲刊。

瑞典報社「艾斯基圖納信使報」（Eskilstuna-Kuriren）及「斯特蘭奈斯報」（Strengnäs Tidning）25日同步刊登駐谷瑞生以「歐洲安全與印太安全密不可分」為題的投書。

投書中表示，美國總統川普於7日與日本首相石破茂在華盛頓舉行峰會，白宮隨後發布聯合聲明：「重申強烈反對中華人民共和國以武力或脅迫手段破壞東海現狀的任何企圖。強調維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。並表示支持台灣有意義參與國際組織」。

這是川普重返執政後首度就台灣事務明確表態。

而瑞典政府的2025-2030年全面防禦法案在2024年底在國會通過。法案中表明「中國的戰略和軍事行動日益影響包括跨大西洋及瑞典鄰近地區的安全」。

投書中表示，該法案提及來自俄羅斯、中國及伊朗的混合威脅對瑞典的安全影響，例如「不當資訊、假訊息、政治操作、經濟手段、網路攻擊、非法蒐集情報、利用法律漏洞及實體蓄意破壞」。

法案中也提及，中國對台灣的軍事攻擊將對地區及全球安全及經濟產生深遠影響。顯然，從瑞典的角度來看，專制政權也對理念相近國家構成明顯威脅。

谷瑞生在投書中指出，更糟的是，中國對烏克蘭戰爭的影響可能是當前歐洲安全最被忽視的威脅之一。歐洲人必須放棄幻想北京在這場戰爭中採取中立態度，中國已經明確選邊站。

例如，北京加強與莫斯科及其親近盟友的軍事關係，2024年7月，中國人民解放軍已在白俄羅斯與該國士兵共同參與訓練演習，這是中國解放軍首次出現在北約歐洲邊境。

2024年7月，北約「華盛頓峰會宣言」指出，中華人民共和國透過與俄羅斯所謂「無限制」夥伴關係成為俄羅斯全面入侵烏克蘭的決定性助推者。有鑑於此，中華人民共和國對歐洲－大西洋安全構成了系統性挑戰，該宣言並指陳「我們看到來自中華人民共和國持續惡意網路及混合威脅活動，包括假訊息」。

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谷瑞生投書中表示，正如歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所說，「歐洲安全與印太安全密不可分」。中國的野心不僅在台灣海峽，也延伸至南海、東海、太平洋、印度洋、非洲以及波羅的海，並已引發許多理念相近國家嚴重擔憂。

投書文末強調，威脅不能贏得民心，身為世界和平的締造者，台灣會持續堅定維護台海和平穩定現狀。投書也呼籲所有理念相近國家加強對台海以及烏克蘭安全及穩定支持。（編輯：唐佩君）1140226