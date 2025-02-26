蕭副總統：台日患難見真情 攜手維護印太和平

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（中央社記者吳書緯台北26日電）日本台灣交流協會今天舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴致詞表示，台灣與日本是患難見真情，而台灣會繼續強化自我防衛的力量，與日本等理念相近的國家攜手合作，共同維護印太地區的自由、和平、穩定與繁榮。

日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」晚間在台北君悅酒店舉行，副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、前副總統呂秀蓮等國內政要與各國駐台使節出席。

蕭副總統致詞指出，台灣和日本在歷史、文化、經濟各方面都有非常深厚的淵源，並且共享自由民主、人權法治的基本價值，尤其每當發生重大災難的時候，更是患難見真情。

在安全議題方面，蕭副總統表示，台灣與日本同屬第一島鏈，區域和平與台日密不可分，特別感謝美日領袖高峰會議強調維護台海和平的穩定及重要性，同時反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時日美也強調支持台灣有意義的國際參與，台灣會繼續強化自我防衛的力量，也會與日本等理念相近的國家攜手合作，共同維護印太地區的自由、和平、穩定與繁榮。

蕭副總統呼籲日本各界，持續協助與支持台灣參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）與其他的經貿區域活動，當前國際社會特別重視供應鏈穩定與安全的趨勢，期待台日之間持續深化產業合作，共創值得信賴的民主供應鏈。

韓國瑜致詞表示，立法院目前113位立委，加入台日交流聯誼會的立委高達85位，可以反映出台日之間緊密的交往，且跨黨派的立委都相當重視。

日本駐台代表片山和之以中文致詞表示，台灣是日本極為重要的夥伴，在日本新政權上台後，日台關係的重要性也絲毫沒有改變，台灣海峽的和平與穩定，對於包括日本在內的國際社會繁榮與安全，也是不可或缺的要素，日本會向國際社會傳達一貫的立場，台灣問題應該經由對話和平解決，而非以武力單方面改變現狀。

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片山和之說，台灣尖端半導體產程約占全球的七成，在全球供應鏈扮演不可或缺的重要角色，日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣是日本第四大貿易夥伴，台積電熊本一廠最近正式啟動量產等投資方面，雙方的關係也很密切。

台灣隊昨天順利搶下2026年世界棒球經典賽門票，片山和之也特別表示，期待台灣隊與日本隊，在明年將舉行的世界棒球經典賽的決賽，能夠再次見面。（編輯：林興盟）1140226