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環保聯盟重申非核家園 邀反核團體加入大罷免

2025/3/4 16:08
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（中央社記者張雄風台北4日電）台灣環境保護聯盟今天發布聲明表示，邀請所有反核團體以「非核護家園」為信念加入推動大罷免的行列，克盡台灣公民團體的責任；重申主張打造台灣成為沒有核電的「非核家園」。

聲明表示，去年國會改選後，國民黨在成為國會最大黨之後，結合民眾黨掌握國會過半席次，提出多項擁護核電延役和重啟的提案；然而2021年全民公投反對重啟核四，更證明了人民選擇邁向「非核家園」。

聲明說，近日藍營要提出擁核提案，包括要修正「環境基本法」，把「非核家園」改為「非碳家園」，要修改「核子反應器設施管制法」，將核子反應器設施的使用年限，從目前的40年延長到60年等等。

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聲明強調，台灣沒有發展核電的自然和社會條件，台灣是地狹人稠的海島，地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生類似美國三哩島、烏克蘭車諾比、日本福島的重大核電災變，可能讓台灣滅亡。

聲明指出，萬年核廢料至今找不到處置場所，發展核電會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為；主張打造台灣成為沒有核電的「非核家園」。（編輯：陳清芳）1140304

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