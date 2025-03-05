吳志中：台灣尋求與美加強安全關係

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（中央社台北5日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天報導指出，外交部政務次長吳志中表示，台灣正尋求加強與美國的安全關係，還說台灣正在進行調整來配合美國半導體出口管制，以阻止先進晶片流入中國。

吳志中今天在訪談中表示，「我認為有辦法，非官方的與美加強安全關係。」他說：「我們祈望能這麼做，而這將向中國傳達訊息，那就是切勿對台輕舉妄動。」

總統賴清德2月曾表示，將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。對此，吳志中在台北受訪時提到，「在增加國防預算上，結果絕對會是買進更多的美國武器，因為歐洲不想賣給我們。就連日本在這方面都很謹慎。」

他並提到川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週在白宮鬧得不歡而散，他說，台美不會發生這種情況。

他說，「如果我們總統有機會與美國總統面對面，將會被視為一場非常正面且具有外交意義的」事件。

至於美國推動對中國實施更嚴格的半導體出口管制，以防台積電晶片被秘密轉手賣給列入黑名單的中國電信巨頭華為的事件重演。吳志中表示，台灣沒有能力反對美國的決定，「我們只需要去做出調整」。

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另外，儘管台灣有國造潛艦和戰艦，但已排除發展核武等更激烈的舉措，吳志中說，這是避免中國有攻台的藉口。

他說：「我們向世界傳達每一條跟中國有關的訊息，都是我們不會給你們有攻台的藉口。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1140305