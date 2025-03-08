M60A3升級測試戰車現身恆春 砲塔加裝焊接式裝甲

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（中央社記者吳書緯台北8日電）國軍對美採購108輛M1A2T戰車正分批交運台灣，國軍也持續提升現役M60A3戰車性能，並委由中科院研製M60A3戰車觀瞄系統。民眾昨天在屏東恆春目擊2輛漆有中科院院徽的M60A3測試戰車，且砲塔有加裝焊接式裝甲。

針對M60A3戰車的性能提升進度，陸軍司令部參謀長陳建義中將近期表示，陸軍委託中科院研製2套M60A3戰車的觀瞄系統，相關測試在國防部、軍備局的督導下，目前狀況與進度都正常，預計今年10月可以完成相關委託研製測評驗證。

民眾許先生向中央社記者表示，昨天上午6時左右在恆春東門巧遇2輛拖車，拖板上裝載披著帆布的M60A3戰車，戰車砲塔可以看到漆有「001」與「002」字樣，以及相關測試標誌塗漆，而近期也曾在中科院九鵬基地看到這2輛戰車。

根據許先生所提供照片跟國軍現役M60A3戰車做對比，可發現戰車底盤未有太多更動，由於砲塔疑似加裝焊接式裝甲，與現役M60A3的龜殼造型略有不同，且砲塔側邊焊接式裝甲上方漆有中科院的「中」字院徽。

國防院副研究員舒孝煌告訴中央社記者，目前看不出戰車前方的砲盾是否有改變，但砲塔外觀改變，應是有加裝焊接式裝甲，軍方已從雲豹八輪甲車的產製過程，獲得焊接式裝甲的製造經驗，M60A3戰車若增加焊接式裝甲，也能增加戰車的防護力。

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至於砲塔後方置物籃外型改變，舒孝煌表示，從照片可明顯看到置物籃裡頭有新裝置，可能是為因應M60A3觀瞄系統升級所增加的環控裝備，環控裝備包含溫濕度控制、空氣過濾器與核生化防護等，作用是讓砲塔內的感測裝備、砲管姿態偵測、熱顯像、紅外線、雷射測距儀等射控裝備得到溫度等環境控制，不會因過熱等情況而當機，維持系統正常運作，增加戰車第一擊的命中率和擊殺能力。

舒孝煌認為，國軍M60A3戰車升級時，也應納入各式現代戰場威脅的主被動防護能力，且也能運用在未來國軍M1A2T戰車的防護能力加強上。（編輯：林克倫）1140308