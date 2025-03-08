加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

M60A3升級測試戰車現身恆春 砲塔加裝焊接式裝甲

2025/3/8 17:41（3/8 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾7日目擊拖車載運疑似進行測試中的國軍M60A3戰車。（讀者提供）中央社記者吳書緯傳真 114年3月8日
民眾7日目擊拖車載運疑似進行測試中的國軍M60A3戰車。（讀者提供）中央社記者吳書緯傳真 114年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北8日電）國軍對美採購108輛M1A2T戰車正分批交運台灣，國軍也持續提升現役M60A3戰車性能，並委由中科院研製M60A3戰車觀瞄系統。民眾昨天在屏東恆春目擊2輛漆有中科院院徽的M60A3測試戰車，且砲塔有加裝焊接式裝甲。

針對M60A3戰車的性能提升進度，陸軍司令部參謀長陳建義中將近期表示，陸軍委託中科院研製2套M60A3戰車的觀瞄系統，相關測試在國防部、軍備局的督導下，目前狀況與進度都正常，預計今年10月可以完成相關委託研製測評驗證。

民眾許先生向中央社記者表示，昨天上午6時左右在恆春東門巧遇2輛拖車，拖板上裝載披著帆布的M60A3戰車，戰車砲塔可以看到漆有「001」與「002」字樣，以及相關測試標誌塗漆，而近期也曾在中科院九鵬基地看到這2輛戰車。

根據許先生所提供照片跟國軍現役M60A3戰車做對比，可發現戰車底盤未有太多更動，由於砲塔疑似加裝焊接式裝甲，與現役M60A3的龜殼造型略有不同，且砲塔側邊焊接式裝甲上方漆有中科院的「中」字院徽。

國防院副研究員舒孝煌告訴中央社記者，目前看不出戰車前方的砲盾是否有改變，但砲塔外觀改變，應是有加裝焊接式裝甲，軍方已從雲豹八輪甲車的產製過程，獲得焊接式裝甲的製造經驗，M60A3戰車若增加焊接式裝甲，也能增加戰車的防護力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於砲塔後方置物籃外型改變，舒孝煌表示，從照片可明顯看到置物籃裡頭有新裝置，可能是為因應M60A3觀瞄系統升級所增加的環控裝備，環控裝備包含溫濕度控制、空氣過濾器與核生化防護等，作用是讓砲塔內的感測裝備、砲管姿態偵測、熱顯像、紅外線、雷射測距儀等射控裝備得到溫度等環境控制，不會因過熱等情況而當機，維持系統正常運作，增加戰車第一擊的命中率和擊殺能力。

舒孝煌認為，國軍M60A3戰車升級時，也應納入各式現代戰場威脅的主被動防護能力，且也能運用在未來國軍M1A2T戰車的防護能力加強上。（編輯：林克倫）1140308

#中科院
#軍備局
#國防部
#國軍
#陸軍司令部
#舒孝煌
#戰車
民眾7日目擊拖車載運疑似進行測試的國軍M60A3戰車，砲塔002上方可見漆有「中」字的中科院院徽，置物籃內也裝載新設備。（讀者提供）中央社記者吳書緯傳真 114年3月8日
民眾7日目擊拖車載運疑似進行測試的國軍M60A3戰車，砲塔002上方可見漆有「中」字的中科院院徽，置物籃內也裝載新設備。（讀者提供）中央社記者吳書緯傳真 114年3月8日
舒孝煌
勇鷹高教機疑發動機失效墜海 專家分析可能故障原因美日法出動航艦菲律賓海演訓 學者：嚇阻中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：