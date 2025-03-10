接見美國華裔訪團 蕭副總統：台美共享相同價值利益

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（中央社記者葉素萍台北10日電）副總統蕭美琴今天接見「美國華裔民選官員協會」訪問團，肯定美國華裔勇於踏入政治領域，透過公共服務和民選職位來實踐理想；她說，台灣與美國共享相同價值與利益，都珍視民主與自由，致力促進繁榮發展，並共同維護印太地區的和平穩定。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統致詞表示，很高興看到來自不同背景的民選官員，不僅展現美國社會的多元性，也讓大家能夠更深入了解台灣以及台灣民主如何在面臨諸多挑戰下持續發展與運作。

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蕭副總統指出，美國長久以來是一個移民社會，許多台美人也在美國取得卓越成就。然而，踏入政治領域是另一項挑戰，十分樂見有政治抱負的人透過公共服務和民選職位來實踐理想。在台灣，同樣不斷努力深化民主，讓社會上不同觀點都能在競爭但民主的環境中充分展現。

訪賓一行由「美國華裔民選官員協會」會長劉珝林率領，外交部次長陳明祺陪同，赴總統府拜會蕭副總統，總統府副秘書長何志偉也在座。（編輯：蘇志宗）1140310