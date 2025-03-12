立院明審青年基本法 吳思瑤：與其壯世代更要挺青年

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（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院教育及文化委員會明天將排審青年基本法草案，民進黨立委吳思瑤今天表示，她是第一個提出青基法的立委，與其壯世代，更要挺青年，盼中央有專責單位整合各部會、中央地方，盤點各部會政策。

立法院教育及文化委員會明天將排審「青年基本法」草案。民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、林宜瑾、范雲、郭昱晴、陳秀寳、張雅琳，上午與台灣一滴優教育協會及台灣青年世代共好協會在立法院舉行記者會。

吳沛憶說明，在亞洲，韓國已經有青年基本法，希望台灣也能由法律明定保障青年權益，特別是未來中央能有專責單位，從青年視角思考青年權益，整合過去跨部會間的資源、隔閡，以更全面保障，盼立法院不分黨派共同支持。

吳思瑤表示，2023年10月她是立法院第一個提出青年基本法草案的立委，歷經多次座談會討論，讓青年主流化成現在基本法中，反映憲法的高位階，讓法制更健全；「與其壯世代，更要挺青年」，用政策實踐世代正義。

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吳思瑤解釋，組織面需要專責單位，整合行政院橫向部會政策，以及中央、地方不同層級政府間，青年主流化的落實作為；政策面要盤點各部會對青年政策挹注的福利，而不是多頭馬車、各行其是；法制面則需要一部基本法，讓政策永續，行政院也已責成由教育部作為主責部會。

林宜瑾提到，這屆有很多民進黨立委跟進提出青基法草案，明天就安排法案詢答，這是一項長期倡議，是循序漸進、有規劃、有策略的團體戰；她也要求教育部應盡速提出青基法草案，讓行政單位的觀點也能被呈現，共同落實青年主流化。（編輯：張若瑤）1140312