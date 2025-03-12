朱立倫赴國父紀念館獻花 遭民眾嗆聲下台

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）適逢國民黨總理孫中山逝世100週年紀念日，國民黨主席朱立倫今天率領黨公職到國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬，但就在朱立倫離開時，遭在場民眾嗆聲下台。

朱立倫上午與國民黨副主席連勝文、夏立言以及黨務主管、國民黨黨公職人員，到國父紀念館，由朱立倫代表向孫中山銅像獻花並鞠躬。

但就在朱立倫致意後要離開時，現場有民眾大喊，「朱立倫下台」，也有人附和說到「該下台了」、「3次大選都輸」，隨即有國民黨工用麥克風大喊朱立倫加油。嗆聲民眾一度想要追逐朱立倫，但遭國民黨發言人楊智伃等黨工人員阻擋，現場一度爆發口角衝突。

此外，前總統馬英九上午也在馬英九基金會執行長蕭旭岑的陪同下到國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬， 針對中配網紅「亞亞在台灣」因發表武統言論，被內政部移民署廢止其在台依親居留許可，馬英九在受訪時回應，他認為大可不必。

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至於日前受邀來台陸生提「中國台北」，可能導致馬英九基金會未來2年內無法再邀請陸團來台，蕭旭岑則表示，根據一位同情馬英九基金會的政府官員透露，政府至少要罰馬英九基金會2年以上不能再邀請陸團來台，呼籲總統賴清德要高抬貴手，不要為難一個20歲的陸生。

蕭旭岑也說明，過去馬英九在中國大陸提中華民國都沒有受到處分，為什麼一名陸生在台灣說「中國台北」，台灣人就不能接受，台灣人的自信與言論自由到哪了，希望政府不要讓台灣變成綠色恐怖的國家。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1140312