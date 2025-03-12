覆議案若不過 卓榮泰：有最好準備也有最壞打算

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（中央社記者林敬殷台北12日電）立法院下午將針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案的投票。民進黨立委林俊憲表示，覆議案通過可能性很低，行政院是否有腹案。行政院長卓榮泰說，有最好準備，也有最壞打算，一切在合法合憲範圍當中，所能用的方式就只有幾項而已。

繼昨天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，立法院今天召開全院委員會審查行政院所提財劃法修法覆議案，卓榮泰及相關部會首長連續兩天赴立院進行報告及備詢。立法院將於詢答後改開院會，就該2項覆議案進行投票。

民進黨立委林俊憲質詢時說，藍白將總預算及財劃法同時送出，根本是矛盾，也是大笑話。卓榮泰指出，現在的財劃法是去年12月20日三讀通過，延到2月19日才送出，是一種「很精密的算法」。

林俊憲指出，以藍白多數，覆議通過可能性很低，卓榮泰對此表示，有最好準備，也有最壞打算，一切在合法合憲範圍當中，所能用的方式就只有幾項而已。

林俊憲說，國民黨說財劃法給地方很多錢可以做很多事情，這根本是矛盾的，他以台南市為例，國民黨說新版財劃法讓台南多了新台幣163億元，但台南多了163億元，中央原本給地方的計劃型補助一定會扣掉，餅就這麼大，是必然的。

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卓榮泰說，國民黨在2012年修財劃法時，地方整體財政短絀589億元，經過這幾年民進黨執政，加強對地方補助，2023年地方賸餘數高達648億元，今年總預算包括統籌分配稅款，一般型及計劃型補助，給地方超過1兆以上。

林俊憲也說，新版的財劃法不公平，身為直轄市的台南市，人口及面積都比彰化多，拿到的比彰化少，連江縣的人口比他的立委選區還少，每一位市民拿到的平均補助金額，台南卻連連江縣民1/10都還不到，他不反對修財劃法，但不能像這樣亂修亂改。（編輯：翟思嘉）1140312