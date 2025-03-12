加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
格陵蘭議會選舉 親商民主黨擊敗執政聯盟
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/276
首頁 / 政治

覆議案若不過 卓榮泰：有最好準備也有最壞打算

2025/3/12 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北12日電）立法院下午將針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案的投票。民進黨立委林俊憲表示，覆議案通過可能性很低，行政院是否有腹案。行政院長卓榮泰說，有最好準備，也有最壞打算，一切在合法合憲範圍當中，所能用的方式就只有幾項而已。

繼昨天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，立法院今天召開全院委員會審查行政院所提財劃法修法覆議案，卓榮泰及相關部會首長連續兩天赴立院進行報告及備詢。立法院將於詢答後改開院會，就該2項覆議案進行投票。

民進黨立委林俊憲質詢時說，藍白將總預算及財劃法同時送出，根本是矛盾，也是大笑話。卓榮泰指出，現在的財劃法是去年12月20日三讀通過，延到2月19日才送出，是一種「很精密的算法」。

林俊憲指出，以藍白多數，覆議通過可能性很低，卓榮泰對此表示，有最好準備，也有最壞打算，一切在合法合憲範圍當中，所能用的方式就只有幾項而已。

林俊憲說，國民黨說財劃法給地方很多錢可以做很多事情，這根本是矛盾的，他以台南市為例，國民黨說新版財劃法讓台南多了新台幣163億元，但台南多了163億元，中央原本給地方的計劃型補助一定會扣掉，餅就這麼大，是必然的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰說，國民黨在2012年修財劃法時，地方整體財政短絀589億元，經過這幾年民進黨執政，加強對地方補助，2023年地方賸餘數高達648億元，今年總預算包括統籌分配稅款，一般型及計劃型補助，給地方超過1兆以上。

林俊憲也說，新版的財劃法不公平，身為直轄市的台南市，人口及面積都比彰化多，拿到的比彰化少，連江縣的人口比他的立委選區還少，每一位市民拿到的平均補助金額，台南卻連連江縣民1/10都還不到，他不反對修財劃法，但不能像這樣亂修亂改。（編輯：翟思嘉）1140312

#林俊憲
#財劃法
#民進黨
#立法院
#行政院
#卓榮泰
#國民黨
#覆議
林俊憲
中配網紅「亞亞在台灣」居留許可廢止 卓榮泰：依親要愛他的親綠委：黨未下令投入罷免但主席沒反對 公職自發宣講
卓榮泰
台積電擴大赴美投資案 劉鏡清：適用「N-1」規定台北推「生生喝鮮乳」 蔣萬安：成功的人找方法
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
財劃法覆議案若不通過下一步 卓榮泰：盼提新版本
17
更多編輯台推薦新聞：