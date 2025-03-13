政院提設行政法人 統籌海調船研究厚植科研能量

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（中央社記者賴于榛台北13日電）為強化掌握海域基礎資訊、有效統籌運用海洋調查船進行研究，行政院會今天通過「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，將函送立法院審議。根據草案，營運中心董事會層級均為無給職。

行政院會今天通過海洋委員會所擬「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，根據海委會報告，設置國家海洋科技營運中心4大任務，包含一，建置耐海性水槽、迴旋臂水槽及船模加工坊，設立船模實驗整合平台，完備船模試驗量能，滿足國艦、商船與特殊船舶的完整船模試驗需求。

二，培育台灣船模製造與船模實驗專業技術人才，將關鍵核心技術本土化，確保機敏及國防資料安全；三，執行近岸淺水域與大洋海域的水文、生態及底質調查、樣本收集、地形測繪及資源探勘任務，滿足全海域海洋基礎調查及資源探勘需求。

四，培育海洋科研與調查技術專業人才，與國內外海洋學研機構夥伴關係，進行合作海洋研究，創造實驗研究新能量。

草案明訂，國家海洋科技營運中心的經費來源包含一，政府核撥及捐助、補助；二，國內外公私立機構、團體及個人的捐贈；三，受託研究及提供服務的收入；四，營運及研發成果收入等。另外，草案也規範，國家海洋科技營運中心董事長、董事、常務監事及監事均為無給職。

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行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰會中表示，基於國艦國造的關鍵核心技術本土化，以及海洋基礎調查需求，海委會籌備的「國家船模實驗室」及「海洋基礎資料調查船」已陸續興建中。

卓榮泰指出，為配合相關工程籌建與未來運作維護需求，海委會擬具國家海洋科技營運中心設置條例草案，據以規劃成立「行政法人國家海洋科技營運中心」，希望能發揮船模實驗室及調查船隊建置效益，草案送立法院審議後請積極與朝野黨團溝通，早日完成立法程序。（編輯：張均懋）1140313