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首頁 / 政治

海科營運中心設置條例核定 管碧玲盼完成立法

2025/3/13 15:12（3/13 15:36 更新）
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海洋委員會規劃成立「國家海洋科技營運中心」，設置條例草案13日經行政院核定通過，海委會主委管碧玲（圖）盼各界支持完成立法。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月13日
海洋委員會規劃成立「國家海洋科技營運中心」，設置條例草案13日經行政院核定通過，海委會主委管碧玲（圖）盼各界支持完成立法。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月13日
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（中央社記者張已亷高雄13日電）海委會為提升台灣全海域科研調查及艦船模擬實驗技術與量能，規劃成立「國家海洋科技營運中心」，設置條例草案今天經行政院核定通過，主委管碧玲盼各界支持完成立法。

海洋委員會主委管碧玲表示，國家海洋研究院新建100噸級與300噸級調查船，預計民國115年底完工，國家船模實驗室將在116年完工，未來可執行全海域海洋基礎調查，補足船模試驗缺口並將關鍵核心技術本土化，加強台灣海洋產業國際競爭力。

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管碧玲指出，海委會為配合調查船及船模實驗室運維需求，規劃成立「行政法人國家海洋科技營運中心」，讓興建與營運接軌，發揮最佳建置效益，而中心設置條例草案今天經行政院核定通過，盼立法院及社會各界支持，能在本會期完成審議立法，為台灣奠定海洋科研及海洋治理關鍵技術人才。

海委會今天發布新聞稿指出，國家海洋科技營運中心將能提升台灣全海域科學調查及艦船模擬實驗技術及量能，讓台灣具備前瞻性海洋科技布局能力，以面對全球氣候變遷、海洋生態保育、海洋產業開發及海洋安全挑戰等當代關鍵議題。（編輯：謝雅竹）1140313

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