加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

未與詐騙集團劃清界限 法官石育恩與檢察官吳亞芝遭彈劾

2025/3/13 16:00（3/13 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北13日電）監察院說，遭停職的橋頭地院候補法官石育恩涉不當查詢案件，且與詐騙集團律師有不當財物往來；桃園地檢署候補檢察官吳亞芝也涉不當查詢案件，並傳送書類等資料給律師男友，嚴重損及司法形象，因通過彈劾2人，移送懲戒法院。

律師鄭鴻威涉為詐騙集團辯護時洩密遭訴，且被控將現金寄放石育恩辦公室，石育恩也因此遭台北地檢署起訴，全案尚在審理中。

監察院今天發布新聞稿表示，石育恩非因公務使用「司法院使用前案資料查詢系統」查詢相關案件8筆，且與詐騙集團鄭姓律師間有新台幣330萬元來源不明的資金往來等，違反個人資料保護法、司法院及所屬各機關資訊安全管理要點與法官倫理規範等規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監察院說，吳亞芝非因公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢資料，並將資料傳給身兼律師的朱姓男友，還積極鼓勵朱姓男友要打入詐騙集團圈子、接案，另還在知道詐騙集團律師已涉犯洩密等罪時，未依法偵查，違反個人資料保護法與檢察官倫理規範等規定。

監察院指出，石育恩與吳亞芝有重大違失，已不適任法官與檢察官職務，監察院於3月6日經13位審查委員全數通過監察委員紀惠容、王麗珍、郭文東提案彈劾2人，全案移送懲戒法院審理，並建請懲戒法院審酌法官法規定免除2人職務，並不得再任用為公務員。（編輯：張均懋）1140313

#司法院
#桃園地檢署
#監察院
#懲戒法院
#橋頭地院
#石育恩
#彈劾
延伸閱讀
法官石育恩涉幫詐騙集團律師藏錢 法評會建議撤職法官石育恩涉幫詐團律師藏錢遭訴 橋院：已停職律師鄭鴻威涉洩密詐騙集團案 裁定500萬元交保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：