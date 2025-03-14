加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中國反分裂法20週年 邱垂正：對台無拘束力

2025/3/14 15:26（3/14 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸委會主委邱垂正。（中央社檔案照片）
陸委會主委邱垂正。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）中國國台辦主任宋濤表示，反分裂國家法清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。陸委會主委邱垂正今天指出，這些惡法對台灣人沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實，只會激化兩岸敵意，妨礙交流。

中國今天舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，國台辦主任宋濤表示，反分裂國家法反對和遏制台獨分裂，強調解決台灣問題是中國內政，不受任何外國勢力干涉，「清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

google news透過 Google News追蹤中央社

立法院今天繼續進行總質詢，邱垂正下午在會前受訪表示，中國透過法律戰，以及非和平的法律作為併吞台灣的惡法，這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實。

邱垂正指出，中國的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙，陸委會堅定守護國家主權、民主繁榮、和平穩定，團結全民共同拒絕中國的併吞，台灣反對中國併吞的意志會更加強烈。（編輯：翟思嘉）1140314

延伸閱讀
反分裂法20週年前夕 賴總統就5大威脅提17項因應策略總統定調中國是境外敵對勢力 對外宣示台灣反併吞意志前AIT主席莫健：中國反分裂法第8條如不定時炸彈 需速嚇阻中國兩會涉台 學者：習近平講話與反分裂法為關鍵字
邱垂正
邱垂正：盤點赴陸揭露法令 法規不足擬修法清查持陸證件惹反彈 陸委會：忠誠愛國人人有責
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：