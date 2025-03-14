中國反分裂法20週年 邱垂正：對台無拘束力

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（中央社記者王承中台北14日電）中國國台辦主任宋濤表示，反分裂國家法清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。陸委會主委邱垂正今天指出，這些惡法對台灣人沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實，只會激化兩岸敵意，妨礙交流。

中國今天舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，國台辦主任宋濤表示，反分裂國家法反對和遏制台獨分裂，強調解決台灣問題是中國內政，不受任何外國勢力干涉，「清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

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立法院今天繼續進行總質詢，邱垂正下午在會前受訪表示，中國透過法律戰，以及非和平的法律作為併吞台灣的惡法，這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實。

邱垂正指出，中國的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙，陸委會堅定守護國家主權、民主繁榮、和平穩定，團結全民共同拒絕中國的併吞，台灣反對中國併吞的意志會更加強烈。（編輯：翟思嘉）1140314