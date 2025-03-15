小學也當過童軍 賴總統盼台灣童軍運動走入世界

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德今天出席全國童軍節慶祝大會致詞表示，童軍總會成功爭取2029年世界羅浮童軍大會主辦權，以及今年10月第28屆亞太童軍領袖會議在高雄舉辦，顯示台灣童軍運動走入世界、世界也來到台灣，童軍精神更是帶動國家進步的重要力量。

總統上午出席「114年全國童軍節慶祝大會」，並獲贈童軍總會證書、領巾、項圈、餐桌模型、親手做的卡片、親手寫的卡片以及臂章。

總統致詞表示，他今天滿懷高興接受聘書，正式擔任「中華民國童軍總會」的會長，將遵守中華民國童軍總會3項諾言，同時會恪遵12項規定，跟大家一起努力，共同鼓舞國家、共同服務國家社會人民，每一個人都可以成為正正當當的好國民。

總統透露，他小學時也是童軍，童軍活動是一場終身的旅程，一日童軍、終生童軍，能夠成為中華民國童軍總會一員，非常榮幸，期待與大家一起努力。

他說，中華民國童軍總會在歷任會長努力下，已經在世界佔有一席之地，去年成功爭取主辦2029年羅浮大會，今年10月第28屆亞太童軍領袖會議也將在高雄舉辦，台灣走入世界，世界來到台灣，是大家共同努力的成果。

除了與國際交流外，總統說，今年童軍總會也和台灣重新思考環境教育協會一起推動「全國海岸線海廢調查計畫」，這是一項結合環保與教育的創新行動。台灣是海洋國家，海洋是共同資產，維護海洋生態，更是所有人的責任。他希望，童軍夥伴們可以踴躍加入這項計畫，展現童軍對環保永續的承諾。

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此外，總統今天頒發「仁愛榮譽章」給嘉義常民複式童軍團成員曾柏錞，曾柏錞以CPR救人一命，以實際行動，詮釋「義所當為，毅然為之」的童軍精神，希望啟發更多人發揮童軍精神，成為社會進步的重要力量。

中華民國童軍總會去年參與在埃及舉行的世界童軍領袖會議，成功取得2029年世界羅浮大會的主辦資格，這是睽違約1/4個世紀，台灣再次拿下世界性童軍活動主辦權。（編輯：翟思嘉）1140315