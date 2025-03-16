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桃園宣講 林右昌：民進黨執政大幅投資軍人福利照顧

2025/3/16 16:39
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（中央社記者葉素萍桃園市16日電）民進黨第2場「人民是頭家」政策宣講會今天在桃園市登場，秘書長林右昌說，桃園有很多軍人軍眷，民進黨執政近9年期間大幅投資軍人福利照顧，看到台中首場到今天桃園場都爆場，顯示民意沸騰、大家全力相挺。

民進黨啟動連續3週共計8場「人民是頭家」政策宣講會，第2場今天下午在桃園市中壢大崙崇德宮登場，活動開始前人潮就擠滿廟埕，現場座無虛席。

林右昌在活動前受訪表示，桃園有非常多軍事基地以及非常多軍眷，軍人保家衛國非常辛苦，軍眷尤其辛苦；所以民進黨這8、9年大幅投資軍人福利照顧，全台營區營舍幾乎全部翻新，應該是有史以來最好狀況，這就是民進黨支持國防、照顧軍人、挺國軍的具體展現。

林右昌說，過去國民黨說軍人都挺國民黨，把軍人和軍眷都當成是國民黨禁臠，從過去這8、9年來看，其實真正照顧軍人、照顧軍眷、挺國軍的是民進黨。

他指出，國防預算這次被國民黨大幅刪減，民進黨聽到很多中層基層官兵都說無法理解，且非常反彈；什麼錢都可以省，但國防經費必須全力支持，這也是為何民進黨今天特別到桃園進行相關宣講。

林右昌表示，從昨天的台中場到今天桃園場，現場民眾非常多，「場子基本上是爆掉了」，看到民意沸騰，大家全力相挺，他相信宣講效果會逐漸顯現。

媒體詢問，在野黨指宣講是造謠，林右昌說，國民黨在立法院惡刪、凍刪預算，每個老百姓都受影響，大家都看在眼裡。

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對於國民黨也要辦說明會來反制民進黨，林右昌表示，國民黨說要下鄉宣講普發新台幣1萬元的事情，實在蠻荒謬，如果故總統蔣經國知道的話，一定會說層次怎麼這麼低，民進黨是在講國家大義，在講整個社會跟國家社會整體發展。

媒體追問宣講是否在為2026暖身，林右昌說，宣講非常單純，就是下鄉跟民眾說明國民黨在國會濫權、濫刪總預算，對社會民生與國家造成影響，跟媒體所說的2026並沒有關係。（編輯：林克倫）1140316

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